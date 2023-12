Sarà inaugurata il prossimo 29 dicembre 2023 – giovedì – alle ore 18,00, presso il Foyer del Teatro Comunale Giuseppe Verdi, la mostra personale di Andrea Foschi “Sguardi dell’anima”. Alla cerimonia interverranno il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino. La rassegna, organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, resterà aperta il 29 e 30 dicembre 2023 dalle ore 18,00 alle ore 20,00, l’1 e il 2 gennaio 2024 la mattina dalle 10,30 alle 12,30 e la sera dalle 18,00 alle 20,00.

La visione artistica di Andrea Foschi, un giovane pittore di 20 anni, nato e cresciuto a San Severo, provincia di Foggia, autodidatta, la cui passione per l’arte lo ha condotto in un viaggio unico e appassionante attraverso colori vibranti e forme suggestive. Andrea Foschi è un artista poliedrico, formatosi in modo autonomo, che ha sviluppato la sua maestria nella pittura ad acrilico. La sua dedizione all’autodidattismo gli ha permesso di trasformare la tela in un mezzo per esprimere le sue visioni più profonde. Andrea si distingue per l’uso dell’acrilico, un medium che gli consente di creare opere vibranti e incisive. La sua abilità nell’uso di questa tecnica gli permette di trasmettere emozioni ed esplorare la complessità dell’animo umano attraverso la tavolozza dei colori. Dopo essersi trasferito a Ferrara per motivi di studio, Andrea ha deciso di intraprendere direttamente il percorso nel mondo lavorativo. Questa scelta ha contribuito a plasmare la sua visione artistica, integrando esperienze di vita quotidiana e stimoli provenienti da nuovi ambienti. Le sue opere riflettono la sua audacia nel trasformare concetti astratti in forme tangibili. Il suo talento ha attirato l’attenzione in diverse mostre ed ha ricevuto apprezzamenti per la sua capacità di catturare l’essenza delle emozioni attraverso la pittura. Andrea Foschi continua ad evolversi come artista, il suo percorso unico e la sua dedizione all’arte lo rendono una figura promettente nel panorama artistico contemporaneo.



Pubblicato il 23 Dicembre 2023