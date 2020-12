L’Archivio di Stato di Foggia quest’anno, per la prima volta, partecipa alla XVI Giornata del Contemporaneo organizzata dall’AMACI – Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani – promossa dalla DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT. L’Archivio di Stato di Foggia, quale luogo della cultura, ponendosi come avamposto nella salvaguardia e diffusione della memoria storica del nostro Territorio, per la ricorrenza dell’ingresso dell’imperatore Federico II Hohenstaufen nella Città di Foggia, avvenuta nel 1221, e della centralità conseguita dalla Capitanata per la sua permanenza sino alla morte (Castel Fiorentino 1250), ha organizzato la mostra d’arte “800 anni dall’avvento di Federico II di Svevia a Foggia”. La mostra sull’Imperatore Federico II si svolgerà a Foggia nella sala Mosaico del Palazzo Filiasi, sede centrale dell’Archivio di Stato di Foggia, dal 5 dicembre 2020 al 5 dicembre 2021, ed ospiterà le sculture, i disegni e i bozzetti di studio dell’artista Salvatore Lovaglio. In considerazione del momentaneo impedimento nel visitare le mostre in Italia, determinato dalla pandemia che stiamo vivendo, l’inaugurazione della mostra del 5 dicembre si svolgerà solo virtualmente e si potrà visitare la mostra direttamente sui social ed in particolare sulla pagina facebook dell’Archivio di Stato di Foggia. Anche i convegni, i seminari e i workshop, previsti per la celebrazione dell’evento durante l’intero arco del 2021, sono rinviati a momenti più consoni a garantire la sicurezza dei visitatori e saranno preventivamente comunicati da questo Archivio sulla propria pagina fb. Successivamente, qualora le restrizioni per visitare le mostre in presenza non saranno più necessarie, l’esposizione sarà aperta liberamente al pubblico. Sarà possibile visitare la mostra dalle ore 11 del 5 dicembre 2020 direttamente sulla pagina facebook dell’Archivio di Stato di Foggia

