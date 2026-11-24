(Adnkronos) – La ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Casellati sarà domani, mercoledì 25 novembre, al Palazzo dell’Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di ‘AdnTalks’, il format in diretta dalle 10.30 sul sito internet e sul canale YouTube dell’agenzia. A intervistarla sarà il direttore Davide Desario.

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Pubblicato il 24 Novembre 2026