La metro di Roma in inglese è tutta da ridere: Porta Furba è Smart Door e il video è virale

(Adnkronos) – La fermata della metro Re di Roma? King of Rome. Porta Furba? Smart Door. La metropolitana di Roma riveduta e corretta per i turisti stranieri – si fa per dire – spopola su un video che propone le traduzioni in inglese di mappe e fermate delle linee A, B e C. Ponte Mammolo diventa un improbabile Mammolo Bridge, mentre Giardinetti si trasforma in Gardenias. L'effetto comico è assicurato ma non è assolutamente legato all'attività del Comune di Roma e di Atac: il sito che propone l''aiuto' non va associato né al Comune né all'azienda. Il video si rivela poco più di uno scherzo, o una bufala, ma dilaga ovunque e diventa virale —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Novembre 2023