La Magna Capitana chiusa da 766 giorni, l’appello e la protesta del comitato

Una data chiara, netta, definitiva per riapertura della Magna Capitana mediante cui la politica “si assume la responsabilità di quello che sta avvenendo e di quello che eventualmente avverrà”. Il comitato per la riapertura della biblioteca di Foggia, ieri pomeriggio, ha piazzato nuovamente gli striscioni e il microfono davanti ai cancelli sbarrati del polo culturale. Avevano, con le stesse modalità, già organizzato due presidi e una raccolta firme. A maggio scorso sono stati ricevuti dai tecnici della Regione a Bari, lo spiraglio che si era aperto è svanito, non senza evoluzioni dal punto di vista dei provvedimenti amministrativi e dello stanziamento di ulteriori fondi.

“Chiuso per lavori urgenti di manutenzione straordinaria”, è ancora scritto sull’avviso davanti all’ingresso, una carta consumata che nessuno si è preoccupato nemmeno di aggiornare. Tranne il comitato, con un filo diretto alla stampa e alla cittadinanza, dialogo che continuerà il 26 settembre, nella sala Darwin del Museo di Scienze dove, da oltre due anni, lavorano i dipendenti della struttura. Sono previsti anche, annuncia il comitato, volantinaggi davanti alle scuole e all’università. “La città ha bisogno di trasparenza e credo che questa battaglia debba essere portata avanti da tutte e tutti. Ringrazio chi dà spazio sui giornali- ha detto Mario Nobile- e i cittadini che si battono con il comitato. Non smettiamo di tenere i fari accesi su questa struttura chiusa da 766 giorni. Era agosto 2023, c’era un’altra amministrazione e tutto un altro quadro politico, resta il fatto che è chiusa, sconosciuta a generazioni magari iscritte a scuola negli ultimi due anni, o come fuorisede all’università. Non hanno mai potuto godere di questo gigantesco patrimonio librario, né utilizzarlo come luogo di socialità e aggregazione”. Paola Calzoni, referente del medesimo comitato, ha chiarito: “La storia della biblioteca non deve essere solo storia di lamentele. È stata chiusa per criticità rilevantissime che riguardavano l’incolumità dei dipendenti e dell’utenza. Il problema sta nel fatto che nessun chiarimento è stato fornito alla cittadinanza in questo tempo. Da una parte silenzio, dall’altra inerzia della cittadinanza tutta e di coloro che dovrebbero rappresentarci. Speriamo che in questo momento di effervescenza ci sia una spinta. Dobbiamo seguire la macchina amministrativa”. Calzoni ha riassunto alcuni passaggi dell’iter verso l’agognata riapertura, dalla cifra di oltre 200mila euro per i primi lavori di manutenzione, che “sono stati fatti e poi si sono fermati”, alla necessità di ulteriori fondi “anche per la digitalizzazione”. La delibera è andata in giunta, ci sarebbe quindi la dotazione finanziaria necessaria che, nel resoconto di Calzoni, include però solo lavori per gli infissi e per le certificazioni da sottoporre ai Vigili del Fuoco, cioè come previsto dall’inizio.

“A oggi non sappiamo a che punto sono per la conclusione dei lavori perché la data del 31dicembre 2025, data come improcrastinabile nell’incontro in Regione, non sarà rispettata”.

“Una vergogna per un capoluogo di provincia avere una cattedrale nel deserto chiusa a oltre due anni”, ha detto Mario Nobile. E il Comune di Foggia – gli abbiamo chiesto- cosa ne pensa? “Non mi risulta che siano pervenute dichiarazioni in questi mesi da parte dell’amministrazione comunale. La cultura è importante, si fanno una serie di iniziative interessanti nella città ma non c’è una presa di posizione sulla chiusura del luogo di cultura più importante. Quindi mi domando se per il Comune sia importante. Se lo è batta un colpo, non solo perché si è in campagna elettorale ma perché la città ha bisogno di questo luogo”. Secondo Luciano Beneduce, “c’è un’interruzione di pubblico servizio che va avanti da troppo tempo. Non è ancora stato bandito nessun appalto, e se lo aprissero domani quello che era stato promesso al nostro comitato non verrà mantenuto. Non basta trovare i soldi, la Regione deve spenderli, deve mettere la tecnostruttura a servizio della comunità”. Ma all’orizzonte ci sono le elezioni regionali, tant’è che Paola Calzoni aveva parlato di “momento di effervescenza” politica. “Il 26 settembre nella sala Darwin noi invitiamo i politici locali, tutti zitti sulla questione. Devono portare fatti, informazioni, niente comizi elettorali, devono portare risposte e non fare solo passerelle”.

Paola Lucino



Pubblicato il 12 Settembre 2025