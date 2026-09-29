Primo Piano

La maggioranza trova l’intesa, PIAO 2026-2028 approvato all’unanimità

In programma 54 assunzioni per rafforzare uffici, area tecnica e Polizia Locale

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E’ stato approvato all’unanimità, nella seduta della Giunta comunale, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028.Il documento di programmazione e governance dell’Ente potrà essere migliorato e integrato anche a breve termine – secondo l’intesa raggiunta e l’impegno assunto dalle forze di maggioranza dopo un costruttivo confronto – per garantire maggiore incisività all’azione amministrativa, con il pieno coinvolgimento delle parti interessate e nel rispetto delle fasi procedurali prescritte. “Prosegue, pertanto, l’attività dell’Ente con l’ingresso di nuove risorse umane che andranno a colmare le carenze di organico e a rafforzare la tecnostruttura” spiega la sindaca Maria Aida Episcopo. “Siamo soddisfatti che la posizione sostenuta dalla Sindaca Maria Aida Episcopo e da CON sul piano assunzionale sia diventata una posizione condivisa. Su un tema così importante per il futuro dell’Ente era necessario trovare una sintesi e arrivare all’approvazione del piano”. Lo dichiarano il segretario cittadino di CON Gianni De Rosa, il capogruppo in Consiglio comunale Achille Capozzi, il presidente della Commissione Bilancio Pasquale Ciruolo e il consigliere comunale Antonello Rizzi, insieme agli assessori Giulio De Santis e Domenico Di Molfetta.

“L’approvazione del piano assunzionale rappresenta una grande opportunità per il Comune di Foggia e per il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. La programmazione prevede complessivamente 54 nuove assunzioni a tempo indeterminato, con il rafforzamento di numerosi settori della macchina comunale.

Nel dettaglio sono previste: 6 operatori custode/usciere;2 operatori bidelli;2 operatori custode/esecutore;

5 istruttori amministrativi;14 istruttori tecnici;1 istruttore informatico;12 istruttori agenti di Polizia Locale;2 funzionari amministrativi;2 funzionari assistenti sociali; 2 funzionari specialisti di vigilanza;2 funzionari contabili PNRR; 2 dirigenti tecnici;2 dirigenti amministrativi. Parliamo quindi di 54 nuove unità complessive che andranno a rafforzare settori strategici dell’amministrazione.

Particolarmente significativo è il potenziamento della Polizia Locale, con 12 nuovi agenti e 2 funzionari specialisti di vigilanza, per complessive 14 nuove unità. Importante anche il rafforzamento dell’area tecnica, con 14 istruttori tecnici e 2 dirigenti tecnici, così come quello dei servizi amministrativi, sociali, informatici, contabili e dei servizi generali.

L’ingresso di nuovo personale significa una maggiore capacità operativa del Comune, uffici più strutturati, maggiore presenza sul territorio e la possibilità di rendere più efficienti e più rapidi i servizi rivolti ai cittadini.

“Siamo contenti che la posizione sostenuta dalla Sindaca e da noi abbia trovato una condivisione più ampia. Quando su un provvedimento così importante si riesce a costruire una sintesi nell’interesse della città, questo rappresenta un risultato positivo per tutti.

Naturalmente il piano non esaurisce tutte le necessità di personale del Comune e resta ancora molto lavoro da fare. Ma 54 nuove assunzioni rappresentano una concreta opportunità di crescita per l’Ente e per la città di Foggia.

Adesso è importante procedere rapidamente con tutti gli adempimenti e le procedure necessarie affinché questa programmazione possa tradursi nel più breve tempo possibile in nuove professionalità effettivamente operative al servizio dei cittadini”, concludono.

 

 


Pubblicato il 29 Settembre 2026

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