La maggioranza Landella non elegge il presidente del Consiglio comunale

E’ mancato il numero legale alla seconda votazione per l’elezione del presidente del Consiglio comunale di Foggia e la seduta è andata deserta.

“Le dimissioni dalla carica di sindaco sono un atto dovuto e doveroso, a cui Franco Landella non può e non deve sottrarsi se ancora possiede un minimo rispetto per la comunità e l’istituzione che rappresenta”. Lo dichiarano il segretario cittadino Davide Emanuele e i consiglieri comunali Pasquale Dell’Aquila (capogruppo), Lia Azzarone, Francesco De Vito, Michele Norillo e Anna Rita Palmieri.

“L’indegno spettacolo offerto ai foggiani è l’indegna conclusione di una consiliatura nata azzoppata dalle denunce per l’utilizzo di fondi pubblici a fini elettorali e terminata con l’insediamento della Commissione ministeriale per la verifica di infiltrazioni mafiose. Nel mezzo, un costante e virulento scontro istituzionale, con lo sfiduciato presidente del Consiglio comunale, e una continua e vergognosa trattativa su poltrone di governo e strapuntini di sottogoverno. Oggi, anche grazie all’azione politicamente sempre più vigorosa del Partito Democratico e della coalizione di centrosinistra – prosegue l’opposizione -, la maggioranza di centrodestra si è sgretolata sotto gli occhi esterrefatti dei Foggiani. E anche oggi, che si doveva procedere all’elezione del presidente del Consiglio comunale, abbiamo dovuto assistere al mercanteggiamento tra sindaco e consiglieri, abbiamo dovuto ascoltare parole indegne di essere pronunciate nell’aula dell’Assemblea di Palazzo di Città. Landella l’ha detto nella stessa Aula che la mancata elezione del sostituto di Leonardo Iaccarino avrebbe comportato le sue dimissioni. Ora sia conseguente e lasci Palazzo di Città – concludono dal Pd -, liberi Foggia dalla sua e dalla presenza di quanti hanno retto la peggiore amministrazione comunale degli ultimi 30 anni”.

I consiglieri del M5S, Quarato e Fatigato: “Landella si dimetta, il suo tempo è scaduto”

“Ci auguriamo che, dopo il fallimento odierno e la profonda divisione della sua maggioranza, il sindaco Franco Landella dimostri la sua tanto decantata intelligenza politica e si dimetta, liberando così la città dall’afasia amministrativa in cui è stata condotta da oltre un anno. È chiaro a tutti che il primo cittadino non governa più la coalizione che lo ha eletto nel 2019, senza contare le gravi omissioni che il suo governo e la sua guida hanno avuto in relazione a fatti gravi che hanno coinvolto importanti membri della sua maggioranza”. È quanto dichiarano i consiglieri del M5S al Comune di Foggia Giovanni Quarato e il capogruppo Giuseppe Fatigato. “La città di Foggia, già macchiata dall’onta dell’insediamento della commissione d’indagine di infiltrazioni mafiose, non si merita di avere degli amministratori, che galleggiano mesi per ottenere una poltrona, un incarico, uno stipendio da questa o quella postazione di sottogoverno- proseguono i due eletti pentastellati- Come M5S oggi non ci siamo allineati alla decisione di Pd e civici di disertare completamente la votazione del presidente del Consiglio. Nel nostro dna di portavoce mai potremmo usare mezzucci da ostruzionismo politico, abbiamo preferito restare per vedere fino a che punto la vacuità politica sarebbe andata in scena. Ma non possiamo essere complici del vuoto pneumatico della maggioranza Landella, pertanto non abbiamo votato laddove era evidente il flop dei partiti e delle liste del centrodestra. Landella si appresti a dimettersi, il suo tempo è ormai terminato”.

Condividi sui Social!