Prenderà il via tra marzo e maggio 2026, all’Università di Foggia, il ciclo di incontri “La leggenda dell’artista: protagonisti al centro della scena delle arti”, progetto di ricerca e formazione ideato dalla professoressa Floriana Conte nell’ambito delle attività del Dipartimento di Studi Umanistici e del CUTAM – Centro universitario per la diffusione della cultura e della pratica teatrale, artistica e musicale.

Il progetto nasce dall’esigenza di mettere al centro della riflessione accademica e pubblica la figura dell’artista contemporaneo, riletta alla luce della tradizione storica e culturale che ha contribuito a costruirne l’immagine nel tempo. Il titolo richiama il celebre saggio La leggenda dell’artista (1934) di Ernst Kris e Otto Kurz, testo fondativo della moderna storia dell’arte interdisciplinare, che ha indagato il ruolo degli stereotipi biografici e culturali nella costruzione della figura dell’artista dall’antichità alla contemporaneità.

Il ciclo propone incontri, masterclass, dialoghi, lezioni-spettacolo e proiezioni con artisti tra i più riconosciuti della scena teatrale, cinematografica e performativa italiana, offrendo ai componenti della comunità accademica, in particolare agli studenti e studentesse e alla cittadinanza un’occasione di confronto diretto con esperienze artistiche vive e con percorsi professionali capaci di attraversare linguaggi diversi. Tra i protagonisti del ciclo figurano Sonia Bergamasco, Ludovico Di Martino, Enrico Vanzina, Vinicio Marchioni, Fabrizio Gifuni, Sara Putignano e Caterina Sanvi, artisti appartenenti a generazioni differenti, accomunati da una forte attività autoriale e da una presenza significativa nella scena culturale contemporanea.

“L’Università di Foggia conferma la propria vocazione a essere luogo di produzione e diffusione culturale aperto al territorio e al dialogo con i protagonisti del nostro tempo – ha dichiarato il rettore Lorenzo Lo Muzio –. Si tratta di un’iniziativa di alto profilo scientifico e formativo, capace di coniugare ricerca, didattica e terza missione. Offrire ai nostri studenti l’opportunità di confrontarsi con artisti di rilievo significa rafforzare una formazione critica e interdisciplinare”.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 13 marzo 2026, dalle 17:30, presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia, con Sonia Bergamasco, protagonista della lezione-spettacolo Leggere e guardare per creare, ideata e scritta con Floriana Conte. L’incontro inaugurale sarà aperto dai saluti istituzionali del Magnifico Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio e della Presidente della Fondazione Apulia Felix, dott.ssa Felicia Centola, introdotto dalla Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, prof.ssa Barbara De Serio, dal delegato alla Terza Missione e Comunicazione, prof. Danilo Leone e dalla Coordinatrice del CUTAM, prof.ssa Tiziana Ragno.

“Con questa interessante rassegna di cinema e teatro, ideata dalla prof.ssa Conte, continua la proficua collaborazione tra la Fondazione Apulia Felix e l’Università di Foggia, accomunate dall’intento di promuovere iniziative di diffusione e valorizzazione dell’arte in tutte le sue forme espressive, con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale del nostro territorio e delle sue giovani generazioni”, ha affermato la Presidente della Fondazione Apulia Felix, dott.ssa Licia Centola



Pubblicato il 4 Marzo 2026