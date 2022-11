“La legge della Regione sui medici non vaccinati sarà impugnata”

“La legge regionale 2021” della Regione Puglia che estende l’obbligo vaccinale agli operatori sanitari anche per il Covid-19 “è stata già vagliata e approvata dal governo” e sono trascorsi i termini. Per questo motivo “non è impugnabile”. Lo dice l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, replicando all’annuncio del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato che la norma verrà impugnata. Palese ricorda che la legge regionale 19 giugno 2018, numero 27, “aveva già passato anche il vaglio della Corte Costituzionale”. Poi la norma nel 2021 è stata modificata e integrata aggiungendo ai vaccini obbligatori anche quello contro il Covid. La norma prevede che “al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività” la Regione Puglia individua “i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale”. I reparti sono quelli di oncologia, ematologia, radioterapia, neonatologia, ostetricia, pediatria, malattie infettive, emergenza-urgenza e pronto soccorso, terapia intensiva e rianimazione. Oltre ai reparti dove vengono eseguiti trapianti o gestiti pazienti trapiantati, le unità dove vengono trattati pazienti dializzati, e quelli dove vengano trattati altri pazienti immuno-compromessi. “Sono, altresì, da considerarsi ad alto rischio di trasmissione di queste malattie infettive le strutture ambulatoriali/consultoriali dove vengono assistite donne in gravidanza e bambini, nonché i servizi vaccinali” è scritto nel testo. La Corte Costituzionale ne ha dichiarato la legittimità costituzionale con sentenza n. 137 del 6 giugno 2019. Nel 2021 la Regione ha esteso l’obbligo anche al vaccino Covid.

In Puglia solo 10 medici no-vax. 103 sono i non vaccinati tra operatori sanitari e infermieri

“In Puglia sono solo 10 i medici del sistema sanitario regionale a non aver ricevuto la vaccinazione anti Covid. E 103 sono i non vaccinati tra operatori sanitari e infermieri. La situazione di questo personale sanitario e’ regolata dalla legge regionale, che consente solo agli operatori che si sono vaccinati, secondo le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, di poter accedere a determinati reparti ospedalieri. Questo a tutela dei pazienti e degli stessi operatori. La legge regionale e’ e rimane in vigore”. Lo comunica l’assessore alla Sanita’, Rocco Palese, che aggiunge: “La Regione Puglia ha consolidato nel tempo un quadro normativo regionale in materia di prevenzione vaccinale grazie alla professionalita’, alla sensibilita’ e alle competenze presenti nel quadro dirigenziale regionale e dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali impegnati in prima linea nella prevenzione delle malattie infettive e nella protezione e sicurezza degli operatori”. “Considerato che le Circolari del Ministero della Salute confermano le raccomandazioni e le indicazioni operative in ordine alla copertura vaccinale da SARS-CoV-2, oltre che dall’influenza stagionale, degli operatori sanitari – ha spiegato il direttore di Dipartimento Salute, Vito Montanaro -, trovano piena e legittima applicazione le disposizioni contenute nelle norme regionali in vigore”.

Emiliano a Gemmato: “Termini dell’impugnativa scaduti, da dimissioni”

“Gemmato è un politico di lungo corso e dovrebbe sapere che tra leggi nazionali e leggi regionali nelle materie concorrenti come la sanità non c’è un rapporto di gerarchia che fa prevalere le prime sulle seconde, salvo che ci sia una lesione delle attribuzioni del Parlamento. Ma queste ultime devono essere impugnate tempestivamente dal Governo, fatto questo non avvenuto nel nostro caso, essendo la legge in questione del 2021. Prendo atto che Gemmato, farmacista, si cimenta in arditi ragionamenti giuridici annunciando l’impugnazione della legge pugliese, e così facendo fa fare al Governo del quale fa parte da qualche ora una pessima figura. I termini per l’impugnativa infatti sono ampiamente scaduti. Uno cosi dovrebbe immediatamente dimettersi per la sua inadeguatezza”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

