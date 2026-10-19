Attualità

La Lazio batte la Juventus e Filippo Bisciglia… impazzisce

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Filippo Bisciglia ‘impazzisce’ dopo Juventus-Lazio. Il conduttore di Temptation Island, grande tifoso biancoceleste, ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune storie che mostrano l’esultanza sfrenata dopo le reti biancocelesti firmate da Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru, che sono valse il trionfo per 3-0 all’Allianz Stadium e uno storico primo posto in classifca. 

Il primo video postato da Bisciglia mostra l’esultanza dei tifosi nel settore ospiti di Torino, con tanto di dedica alla Curva Nord affiancata da due cuori, uno bianco e uno celeste. Il secondo invece ritrae la gioia sfrenata del conduttore al triplice fischio: Bisciglia si alza la maglietta, si copre la testa e agita le mani in segno di esultanza, raffigurando l’estasi, e la sorpresa, di tanti tifosi laziali. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Grande Fratello Vip, stasera nuova puntata: le lacrime di Valeria Marini e il primo amore di Carmen di Pietro

8 minuti fa

Tor Vergata intitola aula di Ingegneria a Federica Torzullo, vittima di feminicidio

24 minuti fa

Ricerca: BioSpecNet, ‘a Milano operativo nuovo spettrometro di risonanza magnetica da 800 MHz’

28 minuti fa

Ex Ilva, operai bloccano l’aeroporto di Genova: “Tutti insieme, uniti nella lotta”

37 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio