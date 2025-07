La kiss cam dei Coldplay ‘becca’ Messi, stavolta niente guai

(Adnkronos) –

La kiss cam dei Coldplay colpisce ancora ma stavolta non fa danni. Durante il concerto di Miami, sui maxischermi sono comparsi Leo Messi e la moglie Antonela Roccuzzo. Chris Martin, frontman della band, ha reso omaggio al fuoriclasse argentino che milita nella MLS americana con l'Inter Miami. "Beh, Leo, mio splendido fratello… Tu e tua moglie sembrate stare così bene. Grazie per essere venuti oggi a vedere la nostra band suonare. Lionel, il numero uno dello sport di tutti i tempi", ha cantato Chris Martin, accompagnato dall'ovazione del pubblico che ha intonato il coro 'Messi Messi'. La kiss cam ha celebrato un momento speciale, senza creare i disastri che hanno portato un paio di settimane fa al 'caso Astronomer': il Ceo dell'azienda, Andy Byron, e la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot sono stati pizzicati in un abbraccio intimo che ha svelato la relazione extraconiugale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Luglio 2025