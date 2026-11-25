Attualità
La guerra in Ucraina arriva davanti alle coste italiane – Eurofocus podcast, Adnkronos
L’attacco ucraino contro la Marina russa nel porto di Bengasi apre un nuovo fronte nel Mediterraneo. Una dimostrazione di forza di Kiev, ma anche un problema strategico per l’Europa: dalla sicurezza energetica ai flussi migratori, dalla libertà di navigazione alla fragile stabilità politica della Libia.
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Pubblicato il 25 Novembre 2026