La guerra cyber dei supermercati: la Francia accusa l’Iran, l’Europa troverà una risposta comune?

Parigi accusa i Pasdaran di aver sabotato i frigoriferi di oltre 700 supermercati. L’ambasciatore iraniano convocato, possibili rappresaglie informatiche e nuove sanzioni europee. Ma gli attacchi si allargano anche ad altri Paesi, Italia compresa. E mostrano quanto sia vulnerabile l’Europa.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026