La Guardia di Finanza festeggia il patrono San Matteo

Nel pomeriggio del 21 settembre 2026, presso il suggestivo Santuario di San Matteo apostolo a San Marco in Lamis, le Fiamme Gialle pugliesi hanno partecipato alla celebrazione eucaristica tenutasi in onore di San Matteo Apostolo ed Evangelista, proclamato Santo Patrono della Guardia di Finanza nel 1934 da Papa Pio XI .Alla funzione religiosa hanno preso parte il Comandante Regionale Puglia, Gen. D. Guido Mario Geremia e Ufficiali e militari dei Comandi dislocati sul territorio pugliese, le maggiori Autorità civili e militari della regione, una rappresentanza delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari nonché personale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia delle Sezioni della città di Bari e della provincia di Foggia.

Per l’occasione, a rendere ancora più solenne e partecipativa la ricorrenza, la liturgia eucaristica è stata presieduta da Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, concelebrata dai Capi Servizio Assistenza Spirituale del Comando Regionale Puglia, Padre Tommaso Chirizzi e Don Giuseppe Bartolo Longo.

La Santa Messa si è conclusa con la lettura della Preghiera del Finanziere, al termine della quale il Generale Geremia, sottolineando l’importanza della ricorrenza del Santo Patrono tra le Fiamme Gialle, ha ringraziato le Autorità e tutti gli intervenuti per la loro partecipazione .Momento particolarmente sentito della manifestazione, anche alla luce dei numerosissimi fedeli presenti, è statala processione religiosa con la reliquia e il quadro di San Matteo, che dal Santuario si è diretta verso la “Chiesa. Immacolata di Lourdes”, in località borgo Celano.

P.Fer.



Pubblicato il 22 Settembre 2026