La grande musica diventa un workshop, a Parcocittà si studiano i Queen

Al via “Somebody to…Queen”, il progetto dell’associazione “Coro dauno Umberto Giordano” di Foggia, in partnership con Parcocittà e l’UniFg, che preparerà al canto corale 50 nuovi allievi sotto la guida del Maestro Luciano Fiore (direttore artistico del progetto) attraverso la grande musica dei Queen, band britannica che ha fatto la storia della musica mondiale. Il percorso prevede 11 workshop a partire dai primi tre appuntamenti domenicali presso Parcocittà (16 febbraio; 1 marzo e 15 marzo dalle ore 16.30 alle 19.30) cui seguiranno altri otto appuntamenti fino al gran concerto finale (domenica 21 giugno presso l’anfiteatro di Parcocittà, in occasione della Festa della Musica 2020) dove il coro di allievi accompagnato da una band e diretto dal Maestro Fiore eseguirà i più grandi successi dei Queen di cui Fiore curerà anche gli arrangiamenti. Il concerto verrà interamente ripreso e mandato in onda nelle giornate successive da TeleFoggia, media-partner di “Somebody to…Queen”. Al progetto, che contempla un massimo di 50 iscritti, può partecipare chiunque (purché amante del canto e del genere proposto) abbia un’età compresa tra i 13 e i 50 anni. Non è necessaria esperienza corale pregressa. Le iscrizioni verranno prese tenendo conto dell’equilibrio delle voci tra Soprani, Contralti, Tenori e Bassi. La selezione iniziale, che si svolgerà nel primo incontro con il Maestro Fiore, verterà sulla verifica di una minima intonazione di base. Di qui si formeranno due gruppi corali in base all’età dei partecipanti (Gruppo Young 13-25 anni); (Gruppo Senior 26-50 anni). Per l’iscrizione, effettuabile entro e non oltre il 14 febbraio, e fino ad esaurimento posti, è necessario compilare il form sul sito ufficiale dell’associazione “Coro dauno Umberto Giordano” (www.corodaunogiordano.it). Ricordiamo che la partecipazione è gratuita per gli iscritti al Coro UniFg dell’Università di Foggia e per tutti gli iscritti fino a 25 anni d’età mentre è previsto un contributo di 20 euro per gli iscritti di età compresa tra i 26 e i 50 anni. Va precisato, infine, che la partecipazione al concerto finale è subordinata alla frequentazione di almeno il 70 percento delle ore di workshop e che, a tal fine, sarà inoltre obbligatorio prendere parte alla prova generale del 20 giugno. Per ulteriori info contattare il numero 328.1520601 o inviare una mail a segreteria@corodaunogiordano.it.

