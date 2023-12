La giunta scalda i motori, da Natale in poi

“Abbiamo a cuore il destino di questa circoscrizione, chiusa perché non c’è personale. C’è una mancanza complessiva in questo ambito di 500 persone”. Così la sindaca Episcopo ieri sera aprendo la conferenza stampa della sua giunta presso la sala al quartiere Candelaro. È stata presentata la programmazione a medio termine, quella messa a punto nella prima settimana di insediamento avvenuto il 14 dicembre scorso. Entro 45 giorni, dovranno essere definite le linee programmatiche da presentare al consiglio comunale. Esecutivo di otto componenti fino al 31 dicembre, la delega ai lavori pubblici e all’urbanistica l’ha trattenuta per sé fino all’arrivo, dal 1° gennaio, di Giuseppe Galasso.

Mentre sono alle prese con il cartellone natalizio, il consiglio comunale tedesco ha scritto una lettera di auguri a quello di Foggia. Parliamo di Göppingen, città gemellata con il capoluogo dauno da 40 anni, la cui pratica, che nel caso specifico passa anche dalla personalità di Federico II, è una di quella che intende ripristinare.

A breve verrà posta la prima pietra della “cittadella della giustizia” a corredo del tribunale di Foggia e dei suoi locali ormai da anni troppo pochi e asfittici.

Dopo questi due primi annunci, sono stati i singoli assessori a intervenire per le loro competenze.

La vigilia di Natale si svolgerà con il museo civico aperto e gratuito, come pure il trasporto pubblico, le feste natalizie saranno all’insegna, ha detto l’assessora Amatore, “della nostra cultura e tradizioni anche agroalimentari, con lo street food, e nell’ottica di ripresa del marketing territoriale”. Spazio a qualche anticipazione sul cartellone del Giordano, che quest’anno vedrà presenti anche le cinque compagnie teatrali locali. Dal 28 dicembre gli abbonamenti online e dal 2 gennaio al botteghino. Co-progettare, riprendere i progetti di lettura, il teatro famiglie: sono queste alcune delle linee che si seguiranno nell’ambito del suo assessorato.

Foggia, dopo 10 anni, esce dal piano di riequilibrio finanziario e dal controllo della Corte dei Conti costellato di semestrali relazioni di verifica per il rispetto degli obiettivi. Forse l’ultima giungerà alla fine dell’anno o a giugno. In ogni caso l’assessore al bilancio Davide Emanuele ha evidenziato la svolta, come pure alcune premialità ottenute in base al Pnrr, i progetti di digitalizzazione in atto e da farsi con fondi Por e anche “i buoni risultati ottenuti a livello nazionale per piattaforma comunale per servizi digitali”.

Futuro prossimo e impegni a più lunga prospettiva. Nel primo caso c’è il piano straordinario per conferire correttamente i rifiuti sia nella vigilia di Natale foggiana, sia per il 31 dicembre. “In giro ci saranno dei dipendenti Amiu il 24 dicembre- ha dichiarato l’assessora all’ambiente Lucia Aprile-. Durante i festeggiamenti sono stati previsti 195 carrellati, in tutto il centro, per il vetro, la plastica e indifferenziata che verranno periodicamente svuotati”. Un numero verde è previsto per il ritiro gratuito di oli esausti anche per i privati, o per segnalare qualunque difficoltà. “Adesso ci sono gli spazi per buttare la roba, invito ai cittadini a comportarsi bene”. Parola della sindaca e dell’assessore al contenzioso Giulio De Santis, che si occupa anche di politica energetica e che intende fare di Foggia “capofila in questo settore”. Al suo insediamento, ha riscontrato che il Comune ha 29 impianti fotovoltaici di cui 14 non funzionanti. “Una risorsa che porta ricchezza e che speriamo di poter riattivare”. La spinosa questione del parcheggio Zuretti, e dell’area sovrastante che “deve restare pubblica”, è stata ribadita dall’assessore al contenzioso. “Questo si cercherà di ottenerlo senza forzare la mano”. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con Ataf. Circa la videosorveglianza, “che non è in rete”, anche questa è stata oggetto di un approfondimento con la polizia municipale.

Così l’assessore alle attività produttive Lorenzo Frattarolo sulle prossime feste connesse alle attività commerciali: “È un momento fondamentale questo per il commercio, forse è quello nel quale si fa il maggior fatturato dell’anno”. È necessario avere delle regole, ha detto, perché chi paga l’occupazione di suolo pubblico, in sostanza, non sia scavalcato dall’abusivo di turno nel suo esercizio.

“Una via piena di negozi- ha continuato l’assessore- non è solo fonte di ricchezza per la città ma anche di identità e sicurezza. Riprenderemo la fase di ascolto degli esercenti, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, che si era interrotta. Attiveremo un forum della microeconomia urbana in rete tra centro, periferia e borgate” con un’idea sempre più inclusiva, da parte del comune, di ciò che avviene nel perimetro cittadino e nelle iniziative dei singoli.

Lo sport nella gestione di Mimmo Di Molfetta ha già previsto una “mappatura degli impianti dati in concessione dal comune e di quelli che hanno avuto fondi pnrr”, come il campo dell’atletica leggera, quello di Croci nord “che sarà consegnato entro marzo”, ha annunciato l’assessore. Anche la tensostruttura vicina al campo da baseball dovrebbe avere una sua inaugurazione, secondo le previsioni. Si è parlato anche del Campo degli Ulivi che, come Croci Nord, è uno dei pochi “a 11” della città. Attualmente nel primo ci sono anche i container, così dal 1980, ma anche una importante posta di atletica da riattivare, il secondo, appunto, è da inaugurare. Si terrà anche un incontro con la dirigenza del Foggia Calcio, con i dirigenti di alcune scuole per le relative palestre. L’assessore intende costituire una “consulta per lo sport” e un portale che contenga tutte le iniziative cittadine, “che non sono solo calcistiche ma riguardano ben 43 attività presenti sul territorio”.

Simona Mendolicchio, assessora al welfare, ha qualche giorno fa incontrato il “privato sociale” che si occupa del Pis, il piano di intervento sociale “che deve continuare per accompagnare anche ad attività lavorativa”. In programma progetti legati a minori e disabili, dare operatività al “dopo di noi, una di quelle iniziative rimaste sulla carta”. Veterinaria di professione, esperta del settore, ha parlato del canile Enpa che si è aggiudicato il bando ma è “necessario ampliare gli spazi anche con progetti Pnrr che sono previsti” ha sottolineato l’assessore al bilancio Emanuele.

Daniela Patano, assessora al personale, ha spiegato che si sta predisponendo il piano triennale di assunzione 2024-2026 dopo aver fatto ricorso per molto tempo a graduatorie a scorrere. Ci sarà una selezione per assumere 10 vigili urbani. Inoltre, prevista quella di due dirigenti tecnici a tempo indeterminato e di altri a tempo determinato. Saranno prorogati fino al giugno 2024 alcuni lavoratori di Am Service che già vedevano la spada di Damocle dei prossimi licenziamenti. A breve, entro i 45 giorni dall’insediamento, anche i posti nelle partecipate dovranno passare per le stanze della politica.

Paola Lucino



Pubblicato il 22 Dicembre 2023