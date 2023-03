La giovane pianista giapponese Yuna Tamogami in concerto a San Severo

Ancora un evento con la rassegna concertistica degli Amici della Musica di San Severo, giunta alla la 54.ma edizione. L’Associazione presieduta dalla prof.ssa Gabriella Orlando ospita venerdì 24 marzo 2023, all’Auditorium della chiesa Sacra Famiglia di San Severo (inizio ore 19.45, porta ore 19.15), per la sezione “interpreti internazionali”, Yuna Tamogami, giovane e talentuosa pianista giapponese.

Quello di Yuna Tamogami sarà un viaggio senza tempo nella cultura musicale europea. La pianista si esibirà suonando le composizioni degli autori più brillanti di sempre del panorama della musica classica: da Haydn a Liszt, da Albeniz a Rachmaninov. Capolavori della letteratura pianistica proposti in un percorso musicale emozionante dal respiro internazionale.

L’evento è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e la Regione Puglia (Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, PACT – Polo di riferimento per l’Arte, la Cultura e il Turismo nella Regione Puglia e PiiiL Cultura in Puglia), Aiam (Associazione italiana attività musicali) e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura – Città di San Severo.

Yuna Tamogami, concertista giapponese classe 1994, nonostante la sua giovane età si è già esibita in alcune delle sale da concerto più prestigiose, tra cui Salva Verdi a Milano, Sala Michelangeli a Bolzano, Tokyo Opera City e Act City Hamamatsu in Giappone. E’ vincitrice di numerosi concorsi in Italia, Spagna e Giappone. Ha tenuto recital da solista in Giappone, Italia, Spagna, Germania, Ungheria e Slovenia e ha collaborato con orchestre quali la Tokyo City Philarmonic Orchestra, la Philarmonic Wind Orchestra “Claudio Monteverdi”, l’Orchestra Camera del Friuli Venezia Giulia. Nel 2017 è diventata membro del Trio Quffo con Hiroki Tanizaki (violinista) e Yuki Chiba (clarinettista). Il Trio Quffo è diventato uno dei gruppo più promettenti della loro generazione in Giappone ed è stato selezionato per importanti concerti tra cui la Act New Artist Series 2022 e la serie Phoenix Evolution nel 2022. Diplomata nel 2016 al Tokyo College of Music e nel 2018 presso la Graduate School della stessa scuola, ora studia alla Perosi Academy in Italia.



Pubblicato il 18 Marzo 2023