La Ginnastica Luceria protagonista anche in serie D

Domenica scorsa Lucera è stata ancora una volta il capoluogo regionale della ginnastica ritmica, in questo mese di marzo che sta ospitando nella palestra “Antonio Rinaldi” dell’Opera San Giuseppe le qualificazioni alle finali nazionali del circuito Asi-Confsport già programmate a Pesaro (dal 25 al 28 maggio) per la serie A e la serie D, e a San Benedetto del Tronto (dal 25 aprile al 1° maggio) per la B e la C.

E proprio per la serie D nella “tana” dell’Associazione sportiva Ginnastica Luceria si sono ritrovate oltre 170 atlete di 12 società pugliesi, sfoggiando grazia, forza e bellezza in un tripudio agonistico di adrenalina e competizione che hanno appassionato il folto pubblico presente.

Il gruppo lucerino che ha staccato il pass per le Marche sarà di oltre 40 farfalle, ricompensa agonistica di un percorso di grande attenzione riservato alla sue allieve da parte dello staff tecnico composto da Sara Sollazzo, Rosa Pia Marracino e Linda Rinaldi e guidato da Maria Antonietta de Sio.

“E’ stata un’altra giornata di grandi soddisfazioni tecniche e organizzative – ha commentato quest’ultima – perché portiamo a casa un risultato di grande valore ma anche i complimenti di chi è venuto a gareggiare sulla nostra pedana, riscontrando una bella efficienza, possibile anche grazie a chi collabora per la buona riuscita di un evento del genere, come i volontari del Radio Club Cavalli, la Misericordia per il servizio sanitario e il corpo giudicante sotto l’attenta supervisione di Valentina D’Aries, tutti attenti e meticolosi nel loro operato.

Dal punto di vista tecnico, è la conferma della grande preparazione ricevuta dalle nostre ginnaste, risultato che fa onore a tutti, compresi i genitori che credono fermamente nello sport come formazione e preparazione alla vita”.

L’ultimo appuntamento stagionale a livello regionale è già fissato per domenica 7 maggio con le piccole esordienti nel Trofeo Arcobaleno.



Pubblicato il 1 Aprile 2023