La Ginnastica Luceria protagonista alle finali di serie A e D

Dopo la felice spedizione di San Benedetto del Tronto, con podi e soddisfazioni per l’Associazione sportiva Ginnastica Luceria che ha schierato le sue atlete militanti in serie B e C, la terra marchigiana è tornata a ospitare, questa volta a Pesaro lo scorso fine settimana, la finale nazionale di Serie A e D del circuito Confsport Italia.Anche in questa occasione il bilancio è più che positivo, considerate le qualità tecniche delle ginnaste scese in pedana per mostrare grazia, forza e bellezza con i cinque attrezzi della ritmica: palla, nastro, fune, cerchio e clavette.Le più piccole, tutte al loro primo appuntamento agonistico di tale portata, hanno aggiunto nei rispettivi esercizi grinta e sorrisi, manifestando tutta la loro gioia di essere in un contesto competitivo straordinario, portando a casa piazzamenti incoraggianti per il futuro e già indicativi per le istruttrici Sara Sollazzo, Rosa Pia Marracino e Linda Rinaldi, tutte fiere di ogni singola esibizione.Nella categoria Giovanissime, Fascia Bronzo per il sincro corpo libero per Castellucci-Di Benedetto, così come per Principe-Di Carlo nella successione fune-palla, e decimo posto per la squadra del corpo libero Celozzi-Triscuoglio-Di Carlo.Nella categoria Junior 1, sempre Fascia Bronzo per il misto corpo libero-cerchio di Michela De Rosa, e per Bianchi-Tozzi nella successione fune-palla di Bianchi/Tozzi.Ancora più soddisfacenti i risultati arrivati dal gruppo delle Master, peraltro in un contesto emotivo di grande coinvolgimento, visto che per cinque di esse era l’ultima gara, poiché la carriera sportiva deve ora fare spazio a quella universitaria di studente fuori sede.In questo settore c’è stato il secondo posto della coppia Dotoli-De Peppo alla palla, così come per Linda Rinaldi alle clavette; terzo posto individuale alla fune per Giorgia Intiso e quarto per la coppia Checchia-Sacchetti ai cerchi, assieme all’ottavo di Giulia Intiso al cerchio e al nono di Sara Dotoli al cerchio e Flavia Checchia alla palla.Nella categoria Junior 2, invece, c’è stato il quinto posto di Giusy Sauchelli, mentre nella Junior 1 il decimo di Sara Grasso al corpo libero e di Carla Capobianco al cerchio.“E’ stata una prestazione che mi ha riempito di orgoglio – è il commento di Maria Antonietta de Sio – sia come allenatrice che come responsabile dell’Associazione e a loro auguro una buona vita con tenacia e passione. Questa è stata un’altra stagione che ci ha ripagato con gratificazioni, rispetto ai sacrifici fatti e all’impegno messo in ogni allenamento”.La stagione della Luceria comunque non è ancora terminata, visto che manca ancora l’appuntamento conclusivo dell’atteso saggio finale, in programma stasera al palasport di Viale Canova, il vero momento di saluti tra staff tecnico, ginnaste e relative famiglie.



Pubblicato il 1 Giugno 2023