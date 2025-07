La fuga di Marco a Temptation Island, scappa dal villaggio per raggiungere Denise

(Adnkronos) –

Marco ha chiesto di incontrare Denise per un falò di confronto anticipato. La puntata di Temptation Island di questa sera, mercoledì 23 luglio, è cominciata con la coppia formata da Marco e Denise. Il giovane, dopo aver visto alcuni video della fidanzata in compagnia del tentatore Flavio, ha perso la calma ed è scappato dal villaggio dei fidanzati tentando di raggiungere Denise: "Me la fate vedere per favore? Voglio parlarci ora", ha chiesto con insistenza alla produzione, che lo ha fermato prima di poter infrangere le regole del programma. A spingerlo a questo gesto sono state alcune frasi pronunciate da Denise che ha ammesso: "Io ho capito che c'è vita oltre lui, prima avevo paura della solitudine. Oggi non ce l'ho più, anche parlare con te mi ha fatto capire che ci sono persone in grado di capirmi". A quel punto, visibilmente scosso, il 31enne ha chiesto immediatamente un falò di confronto anticipato: "Non mi ha valorizzato, mi ha sminuito e mi ha messo a confronto con un 24enne dicendo che io non sono maturo", ha spiegato. Durante il faccia a faccia, Denise è apparsa sorpresa dalla richiesta del compagno e ha negato di averlo screditato davanti al single Flavio. A quel punto è intervenuto Filippo Bisciglia, il conduttore ha dato loro la possibilità di rivedere i video in cui la ragazza si sfoga con il tentatore. "Hai detto cose gravissime", ha detto Marco. "Le cose gravissime sono quelle che mi dici tu quando siamo a letto e ammetti di non amarmi abbastanza", ha replicato Denise. Dopo i filmati, Denise è scoppiata in lacrime: "Lui sa bene che passato abbiamo, ho sopportato tante cose". La 36enne ha ricordato alcuni errori di Marco del passato: "Come quando mettevi i like su Instagram alle altre ragazze, agivi di nascosto, quello era molto subdolo. Io ho fatto tutto alla luce del sole, sapevo di essere ripresa", ha spiegato. "Non ce la faccio a superare quello che hai fatto, sono stato troppo male. Non mi aspettavo che mi paragonassi a un ragazzo e che mi dicessi che sono immaturo", ha detto Marco che ha, inizialmente, deciso di lasciare il programma senza Denise. "Sono deluso, ma sono ancora innamorato. L'amore non basta, deve essere accompagnato dal rispetto e dalla stima verso l'altra persona", ha ribadito. Dopo un lungo abbraccio, Filippo ha invitato Marco a ripensarci. "Decidi di tornare a casa da solo o con Denise?", ha chiesto il conduttore per la terza volta. Dopo un lungo silenzio, il confronto si è concluso con la decisione irrevocabile di Marco: "Non ce la faccio", ha detto prima di voltare le spalle e abbandonare il programma da solo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2025