“La forza della fragilità”: al Distum il libro di Vincenzo Mons. Paglia

Verrà presentato oggi, alle 17.00 presso l’Aula Magna “G. Cipriani” del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, “La forza della fragilità”, l’ultimo libro di Mons. Vincenzo Paglia.

Paglia, noto arcivescovo cattolico italiano, è presidente della Pontificia accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio istituto Giovanni Paolo II. È consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio e importante figura di riferimento del mondo cattolico. Nel suo testo l’arcivescovo indaga sulle fragilità umane e sulla necessità di fare i conti con il mondo contemporaneo. “Riconoscere la nostra comune fragilità appare una straordinaria opportunità per ricomprendere la nostra comune umanità. È la grande lezione da apprendere: riconoscere la dignità della vita vulnerabile e mortale che ci accomuna è la via attraverso la quale si riapre il varco per ricostruire legami sociali autentici.” Come ben si legge sul sito di Laterza, editore del testo, questo libro mira a far riflettere su quanto si possa ancora sperare in un futuro colmo di speranza e autenticità.

La vulnerabilità diventa quindi qualcosa da cui ripartire, senza nascondersi e cercando la forza di rinascere nonostante le difficoltà della vita e del periodo storico che viviamo. “È nell’alleanza dei fragili la via per un umanesimo universale.”, si legge ancora nella sinossi del testo.

Di questo e molto altro dialogheranno con l’autore il Rettore dell’Università di Foggia Pierpaolo Limone, il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche prof. Gaetano Serviddio e la delegata Unifg alla comunicazione prof.ssa Rossella Palmieri.

