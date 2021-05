La Foresta Umbra apre al pubblico due delle più belle Riserve naturali dello Stato

Il 22 maggio alcune delle più belle riserve naturali dello Stato gestite dal Raggruppamento carabinieri biodiversità si aprono ai visitatori per mostrare le bellezze della natura e spiegare l’importanza della loro tutela.Il Raggruppamento carabinieri biodiversità, infatti, attraverso 28 Reparti dislocati nel Paese, gestisce 130 riserve naturali statali e 19 aree demaniali, dove sono tutelati habitat di fondamentale importanza per la sopravvivenza di tante specie animali e vegetali, anche a rischio di estinzione.Un’attività che unisce la sorveglianza allo studio, alla ricerca e all’attività sul campo per consentire la conservazione e la ricostituzione della biodiversità. A questa missione si affianca l’educazione alla legalità ambientale, fondamentale per la prevenzione dei reati contro l’ambiente.Il Reparto carabinieri biodiversità di Umbra sito nell’omonima Foresta, in occasione dell’evento celebrativo, aprirà in maniera speciale al pubblico la riserva naturale di popolamento animale “Salina di Margherita di Savoia”, zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, e la riserva naturale biogenetica “Foresta Umbra” dichiarata, il 7 luglio del 2017, patrimonio naturale dell’umanità dall’UNESCO. Due aree protette di straordinario valore ecosistemico e oltremodo diverse tra loro: nella prima, le attività produttive dell’uomo non solo si sposano bene con la tutela dell’ambiente, ma ne costituiscono l’imprescindibile presupposto; nella seconda, invece, la Natura si evolve liberamente e le attività umane sono rigidamente regolamentate quando non addirittura impedite.Nelle due riserve sono programmati, su prenotazione, percorsi didattico-divulgativi nel corso dei quali militari qualificati mostreranno le straordinarie peculiarità ecologiche tutelate e salvaguardate nelle stesse, e illustreranno le norme e le attività svolte dall’Arma forestale a tutela dell’ambiente.

Condividi sui Social!