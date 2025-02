La firma del contratto a tempo pieno e indeterminato di 62 dei 97 vincitori dei concorsi

62 dei 97 vincitori dei concorsi per operatori esperti, istruttori amministrativi, istruttori tecnici geometri, istruttori contabili, istruttori agenti di polizia locale, programmatori/amministratori di rete e di sistema e funzionari assistenti sociali hanno firmato a Palazzo di Città il contratto a tempo pieno e indeterminato (gli altri lo faranno il prossimo 17 febbraio). Sono stati poi ricevuti nella Sala del Consiglio comunale dalla sindaca Maria Aida Episcopo, dall’assessora al Personale Daniela Patano e dal capogabinetto e dirigente al personale Giuseppe Marchitelli, dal dirigente Romeo Delle Noci in rappresentanza del segretario generale Alfredo Mignozzi e dalla presidente del consiglio Lia Azzarone in rappresentanza dell’intera assise.

“E’ un momento emozionante per voi ma anche e soprattutto per noi, perché avete scelto di mettere a disposizione del nostro ente e della nostra città le vostre qualità e la vostra formazione, e perché il vostro arrivo è destinato a colmare parzialmente le gravi lacune nella pianta organica” il saluto della sindaca. “Dovete sentirvi parte di un unicum, a servizio della legge e vicini alle cittadine e ai cittadini, fornire loro i servizi migliori, essere esemplari nel vostro lavoro e nel vostro comportamento” il suo auspicio all’insegna della “fiducia, della collaborazione, del rispetto”.

L’assessora Patano ha sottolineato che “oggi è un punto di partenza, non di arrivo. Abbiamo mantenuto l’impegno assunto con la stesura del Piano assunzionale, grazie ad un ottimo staff che ha lavorato anche durante le festività natalizie per rispettare le tempistiche imposte dalle procedure concorsuali. Vi aspettavamo e sono certa che faremo tante cose belle insieme” il suo benvenuto ai neoassunti -il più giovane dei quali ha 20 anni- che adesso dovranno superare il periodo di prova previsto dalla normativa.

Il comandante Manzo ha ricordato che “il front office della città spetta agli agenti della Polizia locale in particolare, e il vostro sorriso è quindi la nostra stella polare. Saranno tante le problematiche da affrontare, dall’ambiente all’edilizia, dal commercio alla viabilità, e procederemo subito con la formazione, in aula e su strada con un necessario periodo di affiancamento”. “Oltre alle 97 unità assunte attraverso le procedure concorsuali, ulteriori 30 sono state assorbite attraverso procedure di mobilità. Gli uffici stanno provvedendo alla predisposizione del nuovo Piano del Fabbisogno 2025/2027” ha spiegato il dott. Marchitelli.

La presidente del consiglio Azzarone ha salutato a sua volta la platea, ricordando che “è da tantissimo tempo che avevamo bisogno di nuove unità di personale”. Gli ultimi assunti nell’ente attraverso procedure concorsuali risalgono infatti al 2009.



Pubblicato il 4 Febbraio 2025