Attualità

La figlia di Pino Daniele si laurea e dedica la tesi al padre: “Custode dei miei sogni”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La figlia di Pino Daniele si è laureata e ha voluto dedicare la propria tesi al padre, morto nel 2015. A pubblicare e condividere la laurea di Sofia Daniele è stata la sorella maggiore Sara, che ha postato le immagini su Instagram scrivendo: "Fiera di te". Nel carosello di foto condivise sui social si legge la commovente dedica al padre Pino: "A mio papà, custode dei miei sogni, ispirazione di ogni mio traguardo e, per sempre, la mia più grande fortuna. Perché 'la musica è una cosa seria' e io, come mi hai insegnato, la custodirò con cura e amore".  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Nube tossica dopo incendio a Caivano, sospese attività nella zona Asi: “Obbligo di mascherina”

8 minuti fa

Formula 1, rinviata la partenza del Gp del Bahrain: cos’è successo

23 minuti fa

Iran, Hegseth: “Blocco Hormuz ferreo, Trump ha opzioni”. Mosca si propone: “Russia può essere mediatore”

36 minuti fa

Onu: “Oltre 15mila civili uccisi o feriti nel 2026 in Ucraina, più 55% rispetto al 2025”

56 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio