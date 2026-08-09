La Fifa difende Infantino: “Tante falsità sul presidente, più di 30 anni di vita dedicati al calcio”

(Adnkronos) – La Fifa difende il suo presidente Gianni Infantino e – in un lungo comunicato – dichiara che non sosterrà né tollererà alcun tentativo di indire elezioni presidenziali al di fuori dello statuto dell'organizzazione, mentre si acuiscono le divisioni sulla leadership del numero uno del calcio mondiale in vista della sua candidatura per un quarto mandato. "La Fifa – si legge nella nota – non sosterrà, agevolerà né tollererà alcun processo relativo all'elezione del Presidente della Fifa che sia incompatibile con lo Statuto della Fifa, le procedure democratiche e il quadro di governance stabilito", ha dichiarato la Federazione internazionale di calcio in un comunicato, aggiungendo che Infantino è stato "eletto democraticamente dalle federazioni affiliate alla Fifa" e continua a svolgere il suo incarico in conformità con il loro mandato. Ha inoltre dichiarato che la dichiarazione riprende le recenti posizioni della Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol) e della Confederazione calcistica africana (Caf), nonché le discussioni avute con le federazioni affiliate alla Fifa e con le confederazioni di tutto il mondo. La nota della Fifa prosegue con toni duri: "È sempre più evidente che esiste uno sforzo concertato e in corso da parte di alcuni per minare la Fifa e il suo presidente. Coloro che non godono del sostegno delle Associazioni Membro della Fifa non dovrebbero cercare di ottenere attraverso accuse, insinuazioni o disinformazione ciò che non possono ottenere attraverso i processi democratici consolidati della Fifa. Le recenti relazioni hanno incluso affermazioni non comprovate e accuse palesemente false. Le speculazioni e le insinuazioni non dovrebbero essere presentate come fatti, e la ripetizione non rende vera un'accusa". E ancora: "Il presidente della Fifa ha dedicato più di 30 anni della sua vita professionale al calcio europeo e mondiale, contribuendo a cambiamenti significativi nel gioco e, in particolare, all'ampliamento dell'accesso, delle risorse e delle opportunità nel calcio mondiale. Il cambiamento sfida inevitabilmente gli interessi consolidati, ma il disaccordo su quel cambiamento non può giustificare sforzi per minare il mandato democratico del Presidente della Fifa o l'istituzione che è stato eletto a guidare".

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Pubblicato il 9 Agosto 2026