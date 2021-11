La Fidelis fa l’impresa allo ‘Zaccheria’ grazie ad un super Di Piazza

Nel turno degli ottavi di Coppa Italia, il Foggia ha affrontato allo ‘Zaccheria’ la Fidelis Andria. I Satanelli di Zeman hanno riproposto tra i pali Volpe, e lo stesso undici che ha pareggiato con il Picerno e con le novità Maselli, Vigolo e Tuzzo dall’altra parte mister Ginestra un 3-5-2 con vocazione offensiva. L’inizio è stato subito di marca andriese con i padroni di casa in difficoltà. Al trentesimo Bubas, ex Monopoli, in quello che è stato il decimo derby di Coppa tra le due formazioni nella loro storia, ha portato in vantaggio gli andriesi infilandosi nell’area del Foggia che gli ha consentito di battere Volpe, quasi indisturbato. Un Foggia molto sotto tono, e poco aggressivo rispetto al suo solito ha provato la classica soluzione dalla distanza. Infatti, giunti al 48’ nonché al terzo minuto di recupero, con la una botta chirurgica da quasi da quaranta metri, Garofalo ha segnato la rete del momentaneo pari. Nella ripresa subito girandola di cambi per ambedue le squadre che hanno lasciato più spazi. Il Foggia è apparso più aggressivo ed allo stesso tempo molto scoperto. Non è un caso che la Fidelis Andria è riportata col ‘muso in avanti’ come direbbe il tecnico della Juve, Allegri, grazie ad un gol da distanza ravvicinata che ha premiato la spizzata dell’ex Catania, Di Piazza, al 58’. Il Foggia ha risposto inserendo forze fresche ed al 64’ Curcio dal dischetto ha avuto la chance di riaprire i giochi, ma la rincorsa è stata quasi peggio del tiro ed il rigore è stato parato dal numero uno dell’Andria. Nonostante ciò al 70’ sugli sviluppi di una punizione battuta dai rissoneri, ancora Vincenzo Garofalo ha ristabilito la parità allo ‘Zaccheria’. Ma a rovinare la festa sugli spalti dei gruppi organizzati che hanno incitato sino al novantesimo la squadra è stato Di Piazza, migliore in campo e che ha riportato in vantaggio gli andriesi grazie ad un calcio di rigore che ha spiazzato il portiere Volpe. Nel finale, esattamente al novantesimo dopo degli attacchi dei foggiani, sventati dal numero uno avversario, sempre Di Piazza, ha sfiorato il tris. La Fidelis Andria dopo aver battuto il Bari al primo turno di Coppa ed aver superato anche il Secondo Turno, ha battuto meritatamente agli ottavi il Foggia, riscattando così anche la sconfitta contro i rossoneri in campionato (sotto però la precedente guida tecnica, ndr). La squadra andriese accede così ai quarti di finale per continuare a coltivare il sogno della Coppa Italia e sognare i playoff, dall’altra parte però dovrà lottare strenuamente per evitare la retrocessione. Intanto per il Foggia, una sorta di bagno di umiltà per tornare a vincere e convincere, dopo tre pari in campionato ed un Ko che per la prima volta in stagione ha visto uscire i ragazzi di Zeman tra i fischi di tutta la tifoseria e gruppi organizzati. C’è malcontento, Zeman lo sa, a lui il compito di raddrizzare la baracca, perché il campionato è lungo ancora e c’è da lavorare.

LA VOCE DEL TECNICO– Al termine della gara si è presentato in sala stampa mister Zeman. Riportiamo una parte delle sue dichiarazioni come riportate dal sito ufficiale: “La squadra ha cercato la vittoria e di giocare la sua partita ma non siamo stati fortunati con le decisioni arbitrali e due falli riguardante i due gol oltre al nostro rigore sbagliato. Abbiamo sbagliato a crossare dai trenta metri e dentro l’area è mancata la lucidità. Il calcio di rigore si può anche sbagliare così come sul tiro che sulla mancata respinta, perché nessuno si augura che un rigore sia sbagliato. Ci vuole più convinzione. Non sono arrivate palle pulite per i nostri attaccanti” Sulla situazione di alcuni giocatori, il boemo ha detto: “Petermann non lo so se recupera, vedremo ma è difficile. Maselli ha fatto bene, è un regista”. Infine, chiusura sui fischi ai suoi ragazzi da parte dei tifosi: “I tifosi si sono lamentati perché loro vogliono i risultati ma a questo gruppo si può rimproverare tutto tranne l’impegno. Ci hanno provato. Non c’è nessuna situazione per me oggi abbiamo vinto senza errori arbitrali e senza rigore sbagliato. Pensiamo al campionato che è lungo, spero nel recupero di Petermann e Rocca, e si sta allenando anche Di Grazia, mentre Merola e Di Pasquale saranno out”. (Ph. Tiziana Cuttano).

M.I.

Condividi sui Social!