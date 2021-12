La Festa dell’Immacolata accende il Natale

L’8 dicembre, a Troia “si accende il Natale”. Dopo la pausa forzata dello scorso anno, per le strade del paese torna la festa dedicata all’Immacolata. Dalla villa comunale seguendo via Regina Margherita e fino al Parco Verde Urbano, sarà un percorso di degustazioni, spettacoli, luci e musica con gli Zampognari del Gargano e i concerti itineranti del Nuovo Concerto Bandistico Città di Troia. Un tempo, a Troia, il giorno dell’Immacolata era anche la festa dei trappetari (frantoiani) che preparavano pietanze tipiche per gustare l’olio nuovo extravergine, a riproporre l’antica tradizione ci ha pensato il Museo Contadino Vivente che, per il secondo anno, riproporrà la Festa dell’Olio.

Mercoledì prossimo, dalle 9.30 e per tutta la giornata, in largo Villa, si potranno gustare bruschette condite con l’ottimo olio extravergine di Troia. Nella piazzetta, i soci del Museo Contadino Vivente allestiranno una mostra con antichi attrezzi e riproporranno la raccolta manuale delle olive, come si faceva, fino a pochi anni fa, prima dell’arrivo della meccanizzazione leggera.

Nella mattinata è in programma una visita storico-ambientale guidata ai Murales del millennio, all’ulivo secolare e alle chiese di San Benedetto e San Domenico.

Alle 12.30 l’omaggio all’Immacolata, con il corteo dei bambini, la musica della banda e la deposizione di una corona di fiori alla statua della Madonna, in collaborazione con l’Associazione di Protezione Civile e Soccorso, TUR 27.Nel pomeriggio nuove iniziative con i percorsi del gusto, la musica, i giochi e le luminarie.

Dalle 17.30, davanti alla cattedrale giochi e spettacoli per i bambini e i concerti itineranti del Nuovo Concerto Bandistico città di Troia.

Alle 19.00, in piazza Episcopio, degustazione delle Pizz’Fritte, tipica pietanza dell’Immacolata. A riproporle, calde e fragranti, saranno i volontari della Pro Loco e dell’Associazione Idee In Movimento.

Alle 19.30, in piazza Giovanni XXIII, l’attesissima accensione delle luminarie e dell’albero di Natale.

Si raccomanda il rispetto di tutte le misure anti-Covid19: uso della mascherina, distanziamento sociale e igiene delle mani.

