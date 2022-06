La “Festa della Musica” nella suggestiva Corte interna dell’Archivio di Stato

L’Archivio di Stato di Foggia, quale luogo della cultura del Ministero della Cultura, al fine di coinvolgere quanto più possibile la Comunità e il Territorio di Capitanata verso le diverse forme di arte e cultura, con il patrocinio e la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese ha organizzato per oggi la “Festa della Musica 2022” nella suggestiva Corte interna della Sede di Foggia, Palazzo Filiasi, in Piazza XX Settembre n. 3.La festa sarà l’occasione per far comprendere il nuovo corso che l’Archivio di Foggia sta per intraprendere per aprirsi maggiormente al Territorio e alle Sue esigenze, per avvicinare il cittadino al mondo degli Archivi di Stato e far conoscere le grandi potenzialità del patrimonio archivistico e librario che detiene Foggia e, soprattutto, per instaurare collaborazioni con altri enti, associazioni, organizzazioni culturali, singoli cittadini, finalizzate a valorizzare maggiormente i talenti e le risorse locali. Inoltre si porteranno a conoscenza le modalità per fruire dello spazio “ARCHIVINVERSI”: uno spazio che dovrà servire come trampolino di lancio nel mondo culturale e professionale dei nostri promettenti giovani e dove sarà possibile presentare pubblicazioni, tesi universitarie, progetti e lavori valorizzando gli autori.La serata inizierà con i saluti istituzionali del Direttore Massimo Mastroiorio, del Presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D’Urso e dei rappresentanti dei vari enti invitati a partecipare e con i quali l’Archivio sta attivando proficui rapporti di collaborazione.Poi, il Coordinatore Progetti Speciali e Valorizzazione, architetto Alfredo de Biase, illustrerà il programma di valorizzazione 2022 con le sue finalità e successivamente guiderà il pubblico all’interno della festa e ad apprezzare la storia del monumentale Palazzo Filiasi.La serata sarà condita dalla lettura di brani inediti, citazioni artistiche e dalle degustazioni enogastronomiche offerte dalle Cantine Elda di Troia.L’ingresso è gratuito previa prenotazione e sino a esaurimento posti (tel. 0881- 721696)

