“La ferrovia tra Foggia e Manfredonia da rilanciare come la Barletta/Spinazzola”

La Fast-Confsal di Puglia e Basilicata, aderente al Comitato “Foggia-Manfredonia, Ferrovia da rilanciare” interviene sul prospettato incontro di oggi, 7 marzo, previsto tra i Sindaci di Foggia e Manfredonia e l’ass.re regionale ai trasporti della Puglia Debora Ciliento.

“Auspichiamo come Organizzazione sindacale di settore che dopo il colloquio anche con i due Sindaci foggiani, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di trasporto pubblico regionale, ferroviario e non, l’Ass.re regionale pugliese Debora Cilento ci convochi quanto prima – sottolinea Vincenzo Cataneo segretario regionale – ciò anche perché, un mese fa, ha già incontrato i Sindaci di Spinazzola e Minervino Murge, oltre che RFI, il Regionale di Trenitalia e gli uffici del Dipartimento regionale Mobilità sulla riorganizzazione intermodale ferro-gomma sulla linea ferroviaria Barletta-Canosa, oggetto di elettrificazione con lavori per circa 180 mln di euro gestiti da RFI– il cui progetto finale prevede un modello di esercizio così organizzato: bus da Spinazzola e Minervino Murge fino a Canosa con prosecuzione in treno da Canosa verso Barletta-Bari-Fasano. Per noi e per l’intero Comitato, com’è stato presentato nell’aula consiliare a Foggia lunedì 03.03. u.s. – continua il sindacalista autonomo della fast-confsal – ciò è ancor più valido per l’attuale intera linea ferroviaria Manfredonia-Foggia che, dopo anni di colpevole abbandono con l’esercizio per soli due mesi l’anno, definanziamento di circa 80 mln e senza integrazione modale pur se, a differenza della precedente, può avere anche un duplice utilizzo per passeggeri e merci.”

Durante la conferenza al Comune di Foggia, con la presenza del capo gruppo di Italia del Meridione Pasquale Cataneo, dei consiglieri Antonio Pio Mancini e Nicola formica, è stata evidenziata la contraddizione emergente sul versante investimenti/modello di esercizio riveniente dal confronto delle due linee ferroviarie. La Barletta-Spinazzola, con circa 150.000 abitanti serviti, in via di elettrificazione, con un investimento consistente e che, oculatamente, si vuole utilizzare per intero come già affermato dall’assessore Ciliento. La Foggia-Manfredonia con oltre 200.000 abitanti possibili fruitori che, con l’integrazione ferro-gomma con i comuni di Mattinata, Monte S.A e Vieste da una parte e Zapponeta dall’altra, diventano oltre 240.000 ai quali si aggiungono gli utenti dei flussi turistici rilevantissimi, soprattutto d’estate, è stata invece immotivatamente definanziata, negli ultimi 15 anni, di circa 100 mln di euro, ha un servizio ferroviario con poche corse e per solo due mesi l’anno con il nodo urbano della Rete TEN-T di Foggia e senza intermodalità passeggeri e merci con la stazione di Foggia e la Piattaforma Logistica Intermodale di Incoronata. Assurdo ma, purtroppo, è la condizione esistente a cui sono sottoposti i foggiani e il sistema produttivo. “Per i motivi esposti in conferenza stampa di lunedì scorso in Comune a Foggia, richiamati in precedenza, con l’aggiunta della considerazione finale dell’ulteriore contraddizione rilevata sulla Foggia-Manfredonia per il suo mancato duplice possibile utilizzo per passeggeri e merci, anche grazie ai collegamenti ferroviari del cd. “ultimo miglio” già esistenti con i tre porti sipontini unitamente agli investimenti di oltre 120 mln di euro in corso di realizzazione – chiosa il segretario provinciale di Foggia della fast-confsal Domenico Santodirocco – per tali motivazioni necessita che anche per la Foggia-Manfredonia l’elettrificazione dell’intera attuale linea, un servizio ferroviario cadenzato e intermodale tutto l’anno come ad esempio si fa sulla Foggia-Lucera, per tutte Comunità interessate. Auspichiamo pertanto che domani i Sindaci di Foggia e Manfredonia si esprimano in tal senso per l’elettrificazione, servizio tutto l’anno e duplice utilizzo per passeggeri e merci facendo emergere la centralità strategica di una linea, finora immotivatamente trascurata, per ottenere per le Comunità rappresentate: – il miglioramento della qualità della vita, – decongestionamento e sicurezza del traffico urbano ed extraurbano, – sostegno allo sviluppo territoriale e alla destagionalizzazione turistica legata ai vari ambiti settoriali in entrambe le Città, – valorizzazione delle infrastrutture ferroviarie di rete e puntuali esistenti oltre i tre porti sipontini, l’aeroporto e la piattaforma logistica intermodale di Incoronata.”



Pubblicato il 7 Marzo 2025