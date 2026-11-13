La Fenice riscopre ‘Fedora’, il verismo passionale di Umberto Giordano

(Adnkronos) – Amore, gelosia, vendetta e un delitto destinato a sconvolgere ogni certezza. È il mondo di ‘Fedora’, il melodramma di Umberto Giordano che domani, sabato 14 novembre, alle ore 15.30, arriverà sul palcoscenico del Teatro La Fenice di Venezia, dopo che lo sciopero di orchestrali e maestranze ha fatto saltare la recita inaugurale prevista per questa sera. Un debutto atteso, che segna il ritorno dell’opera sul palcoscenico veneziano a quasi sessant’anni dall’ultima rappresentazione, nel 1968. Il titolo inaugura la Stagione Lirica e Balletto 2026-2027 con una nuova produzione affidata a Hugo de Ana, che firma regia, scene e costumi.

Per questo atteso ritorno, Hugo de Ana ha immaginato un allestimento che mette al centro la figura di Fedora e il suo tormentato universo interiore. Una scelta registica che punta sulla complessità psicologica della protagonista, seguendone le trasformazioni attraverso i tre atti dell’opera e i diversi ambienti in cui si sviluppa la vicenda: dalla Pietroburgo della Russia zarista alla Parigi mondana, fino alla quiete delle montagne svizzere. Scene e costumi portano la firma dello stesso de Ana, mentre il disegno delle luci è affidato a Valerio Alfieri e la coreografia a Michele Cosentino.

“‘Fedora’ ruota interamente attorno alla protagonista e di conseguenza anche il disegno registico parte sempre dalle sue mosse”, spiega il regista. “Si tratta di un personaggio femminile dalle molteplici sfaccettature psicologiche che, pur appartenendo alla fine dell’Ottocento, presenta aspetti e caratteristiche di sorprendente attualità”. La sua interpretazione si fonda su un’idea precisa del verismo: “Non intendo considerarlo come un’estetica del realismo, bensì come una poetica della verità emotiva”. Omicidio, indagine, spionaggio, vendetta e il conflitto tra amore e morte diventano così gli strumenti attraverso i quali raccontare la progressiva trasformazione interiore della protagonista. Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice salirà Donato Renzetti, direttore di grande esperienza, che guiderà un cast di primo piano. Per le parti principali sono attesi Maria Agresta, Ekaterina Bakanova, Vincenzo Costanzo e Simone Piazzola, tutti impegnati nei rispettivi ruoli in alternanza con altri interpreti. Maestro del Coro è Elena Pierini.

‘Fedora’ è un melodramma in tre atti su libretto di Arturo Colautti, tratto dall’omonimo dramma di Victorien Sardou. Giordano conobbe il testo nel 1889, a Napoli, assistendo a una rappresentazione interpretata da Sarah Bernhardt. Ne rimase profondamente colpito e decise di trasformarlo in un’opera. La prima andò in scena a Milano, al Teatro Lirico Internazionale, il 17 novembre 1898, ottenendo un successo clamoroso, anche grazie alla presenza di Enrico Caruso nel ruolo di Loris Ipanov. La fortuna del titolo si estese rapidamente oltre i confini italiani: Gustav Mahler lo presentò a Vienna, mentre a Parigi incontrò il favore di compositori come Jules Massenet e Camille Saint-Saëns. La vicenda è ambientata nella Russia zarista e ruota interamente intorno alla principessa Fedora Romanov. La donna è innamorata del conte Vladimiro e crede di aver trovato in lui l’uomo della propria vita. Ma il loro futuro viene spezzato dall’assassinio del conte. Determinata a vendicarne la morte, Fedora avvia una sorta di indagine personale per individuare il responsabile e i sospetti si concentrano sul conte Loris Ipanov. Il destino, tuttavia, le riserva una svolta inattesa: Fedora si innamora proprio dell’uomo che ritiene l’assassino del suo promesso sposo. La verità emergerà progressivamente, facendo precipitare la protagonista in una condizione di disperazione. Anche il suo comportamento, e il modo in cui ha contribuito a mettere in moto gli eventi, si riveleranno determinanti nella tragedia. Dopo Pietroburgo e Parigi, il terzo atto si svolge in Svizzera, in un paesaggio alpino apparentemente lontano dalle tensioni e dagli intrighi dei primi due atti. Ma la bellezza delle montagne non offre a Fedora alcuna possibilità di salvezza: sopraffatta dal senso di colpa e incapace di trovare una via d’uscita, la principessa sceglie il suicidio.

Dal punto di vista musicale, Renzetti sottolinea la particolare modernità della partitura, nella quale la tensione drammatica è sostenuta da un continuo dialogo tra orchestra e voce. “Quello che consente di definire l’opera come esempio di verismo, seppur ambientata in un contesto che differisce da quello popolare rappresentato, ad esempio, in Cavalleria rusticana, è sicuramente la tematica del dramma”, spiega il direttore. In Fedora il mondo popolare lascia il posto agli ambienti aristocratici, ma restano centrali la violenza, le passioni e i sentimenti estremi.

“Qui si esprime sia attraverso un flusso orchestrale che sorregge le arie chiuse, sia attraverso la scrittura vocale nella quale prevale il canto declamato”, prosegue Renzetti. La parola, attraverso il cosiddetto “parlato espressivo”, diventa veicolo di una tensione emotiva, passionale e crudele. “Giordano ha consegnato al mondo due grandi opere, Andrea Chénier e Fedora. Due impianti drammaturgici che parlano di violenza e sentimenti ma trasportandoli in ambienti aristocratici”. E conclude: “Fedora ha il sapore musicale delle grandi colonne sonore cinematografiche. Credo che in questo risieda la sua forza e il suo carattere moderno”.

Il cast della nuova produzione vede Maria Agresta alternarsi con Rachele Stanisci nel ruolo della principessa Fedora Romanov; Ekaterina Bakanova con Lucrezia Drei in quello della contessa Olga Sukarev; Vincenzo Costanzo con Rosario La Spina come conte Loris Ipanov; Simone Piazzola con Enrico Di Geronimo nella parte del diplomatico De Siriex. Chiara Brunello interpreterà i ruoli di Dimitri e del piccolo savoiardo; Carmine Riccio quelli del cameriere Desiré e del barone Rouvel; Fabrizio Brancaccio sarà il cocchiere Cirillo, William Corrò il medico Borov e Adriano Gramigni l’ufficiale di polizia Grech. Tra gli artisti del Coro, Emanuele Pedrini e Nicola Nalesso si alterneranno nel ruolo del chirurgo Lorek; Enzo Borghetti e Gionata Marton in quello del primo staffiere Nicola; Francesco Scalas ed Enrico Masiero saranno il secondo staffiere Sergio; Eugenio Masino e Alessandro Vannucci interpreteranno il portinaio Michele. Il ruolo muto del pianista Boleslao Lazinski è affidato ad Andrea Severi.

Le rappresentazioni proseguiranno il 15, 17, 18, 19, 20 e 22 novembre. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 13 Novembre 2026