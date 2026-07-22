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La ex accusa Olise: “Non ha mai visto la figlia e non paga gli alimenti”

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(Adnkronos) –
L'attaccante francese Michael Olise, dopo l'uscita di scena in semifinale con la sua Francia ai Mondiali 2026, è al centro dell'attenzione per le accuse della sua ex fidanzata Fatima Zaunbrecher sul fatto di non aver pagato gli alimenti per la loro figlia. In un'intervista con 'Bild' la donna tedesco-marocchina attacca la stella del Bayern Monaco. "Mi devasta vedere quanta insensibilità si possa provare nei confronti del proprio figlio", le parole della Zaunbrecher a proposito del rapporto tra la stella francese e sua figlia Aaliyah Noor. Sebbene il calciatore abbia riconosciuto la paternità dopo il test, non ha mai visto la bambina fino ad oggi. La madre afferma di ricevere lettere dai suoi avvocati in cui si dichiara che "sarebbe controproducente per il suo cliente vedere la bambina". Tra l'altro secondo la trentaquattrenne critica aspramente anche il fatto che non siano ancora stati versati gli alimenti per la figlia. "Uno dei suoi avvocati mi ha scritto suggerendomi di comprare alla bambina vestiti di seconda mano per gestire meglio i soldi che ho a disposizione al momento", ha aggiunto Zaunbrecher che ha svelato come le siano stati offerti inizialmente 836,50 euro al mese di alimenti, a fronte di uno stipendio annuo stimato di Olise, pari a 14 milioni di euro, al Bayern Monaco, assegno poi salito a 2000 euro, anche se, secondo l'ex fidanzata, ad oggi non ha ricevuto alcun pagamento. Da allora è in corso una disputa legale sull'assegno di mantenimento con il giocatore che ha conosciuto nel 2022 su Instagram, quando Olise giocava ancora nel Crystal Palace. Dopo alcuni mesi di messaggi, la relazione sarebbe proseguita tra Londra e Duesseldorf per circa due anni. Il rapporto si sarebbe interrotto poco prima che lei scoprisse di essere incinta. La ricostruzione di Olise è ovviamente diversa e secondo fonti a lui vicine non si sarebbe rifiutato di versare l'assegno di mantenimento. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Luglio 2026

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