La disperazione delle famiglie di via Catalano

Sono disperate le famiglie che vivono in Via Catalano, storica via del centro di Foggia. Famiglie che hanno ricevuto nelle scorse ore lettera di sfratto dagli appartamenti in cui vivono da anni. Devono andare via, devono trovarsi altro, entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della stessa. Locali ricchi di storie familiari e di ricordi quelli di Via Catalano, Via Ricciardi e Vico Solitario che il Comune di Foggia vuole “riprendere” a stretto giro – pare perché locali sine titolo. La lettera pervenuta in termini di diffida si identifica come un “atto propedeutico all’emissione del Decreto di rilancio degli alloggi di cui all’art. 20 della legge Regione Puglia n. 10/2014 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 1055/1972 la cui notifica comporta per il soggetto che ne è destinatario l’esclusione dalla assegnazione degli alloggi di Erp”

Gli inquilini, al fine di fare chiarezza, vogliono spiegazioni dalle Istituzioni e dal Sindaco, Franco Landella. Vogliono del tempo perché non si può mettere alla porta intere famiglie, anche con bambini, in una settimana di tempo. Le motivazioni dello sfratto eventuale devono essere valide e vagliate anche dalla Procura della Repubblica se dovesse occorrere. Vogliono voce queste famiglie, per implorare il Sindaco a rinunciare a tali locali, così da non privare famiglie intere della loro vita e serenità in questo periodo, tra l’altro, gravoso a causa del covid.Da quelle case le famiglie che vi abitano non intendono assolutamente andar via. E’ una guerra? Assurdo. E cosa ne guadagna il Comune?Chi guadagna realmente da questa operazione?

Condividi sui Social!