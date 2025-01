“La diga di Occhito è senz’acqua, preoccupati per il potabile”

“I livelli della diga di Occhito”, nelle campagne di Carlantino in provincia di Foggia, “che è il nostro più grande bacino dei quattro gestiti dalla Capitanata, è effettivamente senza acqua. E a questo punto siamo preoccupati per il potabile”. Cosi, nel corso di una conferenza a Foggia, il presidente dell’associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi) Puglia e del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Giuseppe De Filippo.

“I consorzi di bonifica hanno ruoli fondamentali – continua De Filippo -. La bonifica non vuol dire solo irrigare o prosciugare un campo, ma il concetto di bonifica integrale significa fare bene. I piani del consorzio di bonifica sono piani infrastrutturali e le infrastrutture non si fanno in un mese. Se ad un certo punto abbiamo deciso che non dovevano essere più costruite le dighe, progettate insieme a quelle già realizzate, ovvero quell’unico progetto di bonifica che ad un certo punto a cavallo degli anni 80 è stato interrotto all’improvviso, non è dipeso dai consorzi”. “Chiaramente – evidenzia – trattenere di 11 litri di acqua piovana, quando piove solo 2 litri, è potenzialmente un minus. Noi dobbiamo riuscire a trattenere almeno il 40% dell’acqua piovana e dopo che saremo riusciti ad infrastrutturare il territorio potremo solo allora parlare di emergenza a breve periodo. Noi oggi abbiamo un’emergenza a lungo periodo, quella di chiudere un ciclo di infrastrutture che è stato improvvisamente interrotto.

Certamente non è facile. C’è bisogno di una grandissima coesione politica perché fare una terza diga per l’iter burocratico iper complesso è veramente difficile”.

“Questa giornata che vede insieme tutti i consorzi di bonifica della regione Puglia ha un forte valore simbolico in quanto consente di far conoscere l’impegno e le funzioni istituzionali dei consorzi in tema di tutela e salvaguardia del territorio sia dal punto di vista idrogeologico ed ambientale sia quale elemento di supporto al sistema produttivo agricolo regionale”, ha sottolineato Francesco Ferraro, commissario straordinario del consorzio unico di bonifica Centro Sud Puglia.



Pubblicato il 22 Gennaio 2025