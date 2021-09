La Dia: la “società foggiana” è un’emergenza nazionale

“Ricalcando il percorso evolutivo della ‘ndrangheta i clan foggiani si sarebbero mostrati capaci di stare al passo con la modernita’, pronti a cogliere e sfruttare

le nuove occasioni criminali offerte dalla globalizzazione. In questi termini il fenomeno mafioso foggiano desta maggior allarme sociale tanto da essere considerato dalle istituzioni, soprattutto negli ultimi tempi, un’emergenza nazionale”. E’ quanto scrivono gli analisti della Dia nella relazione semestrale al Parlamento. Nella regione si distinguono varie espressioni criminali legate, oltre che alla provincia di Foggia, al territorio di Bari e al basso Salento. Ma e’ la societa’ foggiana ad aver fatto il “salto di qualita’”: “tra affari criminali e

politico-amministrativi appare sempre piu’ come una mafia ‘camaleontica’ capace di essere insieme rozza e feroce ma anche affaristicamente moderna con una vocazione imprenditoriale”. Per cui “alla struttura operativa in senso criminale si accompagna quella economica che annovera non solo imprenditori collusi ma

anche commercialisti e professionisti di varia estrazione nonche’ esponenti della pubblica amministrazione”. Il leitmotiv delle dinamiche criminale locali sta negli “altalenanti rapporti di conflittualita’ e alleanze”, funzionali alle “improvvise rimodulazioni degli assetti gerarchici dei clan”: i dati confermano “il trend di

crescita dei delitti di associazione di tipo mafioso espressivi sia delle tradizionali attivita’ criminali del controllo del territorio, sia di quelle che denotano una vocazione affaristica e finalizzata al riciclaggio anche fuori regione, con intrecci

tra politica e imprenditoria mafiosa e manifestazioni di corruttela”. Anche in Puglia “l’attuale situazione economico-sanitaria causata dalla pandemia Covid-19 ha profondamente inciso sulle strategie criminali dei clan sempre pronti a consolidare il proprio consenso sociale sul territorio. E in questo contesto di

emergenza epidemiologica vanno letti i provvedimenti interdittivi antimafia alcuni dei quali connessi all’accaparramento fraudolento di erogazioni pubbliche nel

settore dell’agricoltura”. Ma “fra gli strumenti di penetrazione nei gangli vitali della societa’ civile senza dubbio il capillare e sistematico racket estorsivo e’ quello che consente ai gruppi criminali di perseguire scopi di piu’ alto profitto.

Nello scenario criminale pugliese, non solo a Foggia, si rileva il passaggio da un modello tradizionale di racket a uno molto piu’ subdolo e insidioso in cui e’ sufficiente la forza intimidatrice promanante dalla sola appartenenza degli aguzzini

al vincolo associativo per piegare il territorio al controllo mafioso”.”Il fiuto per gli affari orienta le attivita’ criminali delle mafie pugliesi anche verso altre occasioni di guadagno -conclude la relazione – quali il contrabbando di sigarette e la

gestione del gioco e delle scommesse online senza trascurare i settori appetibili dei rifiuti e del turismo”.

