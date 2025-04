La denuncia del Sap: “La Polstrada del Foggiano è al collasso”

Una lettera del Sap (sindacato autonomo polizia di Foggia) inviata al ministero dell’interno, al capo della polizia, alle segreterie regionali e nazionali del sindacato oltre che ai dirigenti del compartimento per denunciare la situazione critica che vive la polizia stradale di Foggia e dell’intera provincia. Una situazione “già segnalata a gennaio scorso – sottolinea nella missiva il segretario provinciale Giuseppe Vigilante – ma al momento nessun cambiamento c’è stato”. Nella nota Vigilante ricorda che “nei mesi passati per un incidente a Foggia è dovuta intervenire una pattuglia della polstrada di Vieste (distante oltre un’ora)”, ricordando che “lo stabile che ospita la polizia stradale nella cittadina garganica è a pezzi, con la rampa per disabili non agibile per la caduta di calcinacci”. Il sindacato si rivolge direttamente al dirigente del compartimento della Polstrada, chiedendo un intervento deciso sulle questione di Vieste e non solo. “Basta chiacchiere – tuona Vigilante. Abbiamo bisogno di risposte serie e concrete. Serve subito la riunione della commissione competente per verificare l’agibilità dello stabile che ospita la Polstrada di Vieste”. In caso contrario, il Sap si dice pronto a dichiarare lo stato di agitazione. Vigilante nella nota ribadisce anche la cronica carenza di organico. “Alla sezione Polstrada di Foggia sono previste 45 unità. Ne risultano solo 34. Alla sottosezione autostradale di Foggia previste 49 unità, attive solo 37. alla sottosezione di Vieste previste 22 unità e attive sono soltanto 11, al distaccamento di Cerignola previste 13 unità, ma ne risultano soltanto 6. Come si fa a coprire uno tra i territori più vasti d’Italia”?



Pubblicato il 26 Aprile 2025