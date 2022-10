La cura del Foggia si chiama Fabio Gallo: “Adesso non fermiamoci”

La squadra c’era ma il manico del coltello era da sostituire, ed è così con la cura per il Calcio Foggia, che si chiama Fabio Gallo, sono giunti i primi i tre risultati utili di fila, frutto di due vittorie ed un pari che brucia ancora perché in inferiorità numerica e dominando ¾ di gara contro le Vespe. Ma mister Gallo con grande umiltà nonostante abbia allenato anche in B ed altre piazze, si è posto con massimo rispetto dal primo giorno che si è insediato in panchina, annunciando “Lavoreremo soprattutto sulla testa” e così è stato, al passaggio del turno in Coppa del Foggia, non sedeva ancora in panchina ma ha visto i ragazzi dalla tribuna, impauriti ma passare il turno. Poi si è messo a lavorare e domenica è giunta una vittoria rotonda contro una Fidelis Andria che nel turno infrasettimanale aveva centrato una vittoria netta. La sconfitta al debutto in casa del Gelbsion ha dato maturità ai suoi ragazzi che si saranno visti negli occhi all’interno delle mura ed hanno deciso di cambiare rotta, aumentando l’intensità, lo spirito di sacrificio e voglia di arrivare prima sul pallone rispetto agli avversari. Sull’Andria che ha comunque combattuto e giocato meglio nel primo tempo passando in vantaggio con Candellori ma i Satanelli si sono imposti per 3-1 ribaltando grazie alle reti di Rizzo, Nicolao e Petermann, tutte nella ripresa. Il mister nel post – gara, come riportato anche dal sito ufficiale dei rossoneri, “Il primo tempo è stato il peggiore da quando sono arrivato, sotto ritmo e con idee limitate e loro ci hanno fatto male. Tatticamente non ho corretto nulla ai calciatori, perché il problema era la mancata aggressività. La reazione è stata veemente ed all’intervallo ho detto ai calciatori che se dopo cinque minuti non avrei avuto risposte ne avrei cambiato quattro e se avessi potuto tutti”. E la squadra ha risposto al suo mister, che ha poi concluso: “Adesso continuiamo su questa strada intrapresa, rimaniamo cin i piedi per terra e senza abbassare la guardia. Una sconfitta avrebbe fatto tornare l’ambiente nello sconforto e avrei dovuto ri-motivare i ragazzi. Andiamo avanti con fiducia e con l’autostima dei ragazzi che è cresciuta”. I prossimi impegni sono ancora molto ravvicinati: la Viterbese domenica in trasferta, mercoledì la Coppa Italia contro la Juve Stabia ancora in trasferta e a chiudere il trittico, lunedì sera, il 7 novembre contro l’Avellino allo Zaccheria. (Ph. Calcio Foggia).

M,I.

Condividi sui Social!