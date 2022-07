“La crisi nasce dai 5 Stelle. Draghi? Forse ha giocato male la sua partita”: Lorenzo Cesa, segretario Nazionale Udc, si confessa in questa intervista che rilascia al Quotidiano.

Segretario Cesa, da dove nasce questa crisi che francamente gli italiani stentato a comprendere nella genesi?

“Nasce a causa dei 5 Stelle che hanno alzato la posta in modo a dir poco esagerato con i nove punti presentati da Conte. In sintesi, hanno alzato eccessivamente il prezzo e non era possibile in un governo di unità nazionale tra forze largamente eterogenee”.

In che senso?

“Quando si fa un governo di salute nazionale ciascuno deve rinunciare a qualcosa di suo, a bandierine ideologiche. Invece i 5 Stelle hanno piantato i piedi e voluto tutto”.

Voi del centro destra?

“Non eravamo affatto per la crisi. Abbiamo invocato un governo Draghi bis, ma senza i 5 Stelle, sui quali non era più possibile fare affidamento. Abbiamo poi scoperto ed è grave che il Pd appoggiava i 5 Stelle”.

Il Presidente Berlusconi ha detto che Draghi forse era stanco e ha colto la palla al balzo per lasciare in vista di un autunno che si annuncia molto caldo, da ogni punto di vista…

“Non escludo che Berlusconi abbia ragione, è possibile leggere il tutto anche in questa chiave, perché no. Una cosa è certa: le elezioni che sono una dimostrazione e manifestazione della volontà popolare e strumento di democrazia diretta, non fanno paura. Del resto il governo rimane in piedi per gli affari correnti e l’ordinaria amministrazione sotto la gestione Draghi”.

In una intervista al nostro giornale il costituzionalista prof. Aldo Loiodice ha dichiarato che Draghi non ha giocato al meglio la sua partita…

“Credo che qualche fondamento questa tesi lo abbia, forse l’ha giocata male. Per fare un Draghi bis senza i pentastellati ci volevano due giorni”.

Sempre Loiodice, a proposito dei famosi responsabili, ha sostenuto che oggi vanno rivalutati Razzi e Scilipoti…

“Ha ragione. Scilipoti ha esercitato da parlamentare bene e degnamente il suo mandato ed è persona che stimo. Ha agito per il bene del Paese. Lo reputo, anche se oggi non è parlamentare, una ricchezza e ho avuto modo a Messina di vedere quanto di buono fa con le associazioni del terzo settore. Il suo è un ruolo positivo che merita rispetto”.

Bruno Volpe

Condividi sui Social!