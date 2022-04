“La criminalità organizzata è il primo nemico di questo territorio”. Lo ha detto il neo questore di Foggia, Ferdinando Rossi, di 57 anni, proveniente da Brindisi. In particolare, secondo Rossi, in Capitanata “la criminalità organizzata si combatte con antimafia sociale e amministrativa e mi riferisco agli amministratori pubblici, prime sentinelle del territorio”.

Il nuovo questore di Foggia si è detto “disponibile ad invitare e ad ascoltare imprenditori e commercianti foggiani” ma soprattutto ha evidenziato di voler “creare una linea diretta con i cittadini. Il questore deve essere rappresentante primario dello Stato, interlocutore affidabile e raggiungibile molto facilmente”.

Rossi ha poi aggiunto che si “documenterà al meglio sulle dinamiche mafiose foggiane: bisogna prima comprendere se si tratta di una sola mafia o ci sono più mafie. O addirittura se sono cartelli che operano singolarmente. Bisogna comprendere – ha continuato – quale è lo stadio evolutivo della criminalità organizzata in questo momento storico. Ci sono situazioni e accadimenti che ci fanno ritenere che ci possano essere situazioni di disaccordo della stessa criminalità foggiana”.

Infine Rossi ha condannato l’episodio che ha visto protagonista un giovane di 23 anni che durante il suo fermo ha ricevuto un calcio in faccia da un poliziotto: “Non bisogna mai dar sfogo alla violenza – ha concluso Rossi -: quello che posso dire è che in questa realtà lo Stato deve sempre indossare il suo abito migliore”.“Al nuovo Questore di Foggia, Ferdinando Rossi, formulo, a titolo personale ed istituzionale, i migliori auguri di buon lavoro. Le comunità della Capitanata, ne sono certo, avranno nella sua figura un punto di riferimento importante, rafforzato dal suo curriculum rilevante e dalla notevole esperienza maturata nella sua carriera”.Cosi il presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta. “Al suo fianco il nuovo Questore avrà tutte le istituzioni e la maggioranza della popolazione del nostro meraviglioso territorio. In un momento particolarmente delicato sul fronte della sicurezza, sono state estremamente significative le parole pronunciate dal Questore Rossi circa la volontà di un confronto costante con cittadini, imprenditori e commercianti. E’ questa la strada giusta da percorrere per aumentare e migliorare la fiducia nei confronti dello Stato, che proprio in Capitanata sta raggiungendo risultati straordinari nella lotta alle mafie e ad ogni forma di criminalità.Per parte mia e dell’Ente che ho l’onore di rappresentare, nell’attesa di incontrare personalmente il nuovo Questore, assicuro sin d’ora il massimo della collaborazione per tutte le iniziative e le azioni finalizzate all’affermazione della legalità. Al Questore Paolo Sirna, infine, desidero rivolgere un sincero ringraziamento per l’incessante lavoro svolto e l’attività portata avanti nel corso del suo incarico”.

