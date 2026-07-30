La Corte dei Conti “bacchetta” la Regione e chiede la sistemazione urgente dei conti nella sanità

Nella requisitoria che ha preceduto la lettura della sentenza di parifica del rendiconto di gestione 2025 della Regione Puglia, la Corte dei Conti pugliese ha “bacchettato” la Regione per il disavanzo da 349 milioni di euro accumulato ultimamente nel settore della Sanità. Infatti, la procuratrice regionale della Corte dei Conti, Carmela De Gennaro, nel corso della seduta di lettura della parifica ha invitato la Regione a predisporre e approvare “con estrema urgenza” il programma operativo “del piano di rientro dal deficit sanitario 2026-2028, il quale dovrà definire per il triennio gli obiettivi di sistema e gli interventi affidati alle articolazioni del Servizio Sanitario Regionale con la duplice funzionalità del riequilibrio economico-finanziario e del pieno riallineamento dei Lea”. Invece, per quanto concerne le entrate regionali, la procuratrice De Gennaro ha evidenziato che sebbene gli accertamenti “abbiano seguito un incremento di circa il 2,6% rispetto al 2024, le riscossioni in conto competenza hanno registrato invece una marcata contrazione del 11,65%, con conseguente riduzione della capacità di spesa”. E, inoltre, l’incidenza della spesa corrente sul totale di quella impegnata si attesta al 73%, mentre quella in conto capitale si attesta al 13,59 (nel 2024 era l’8,98%). Quindi, ha concluso De Gennaro, “sul punto non posso che sollecitare la Regione all’attuazione di un percorso di riduzione della componente corrente della spesa a vantaggio di un incremento di quella di investimento, sicuramente più produttiva, anche nella prospettiva di assicurare una crescita strutturale alle generazioni future”. Sulla base delle cifre relative al deficit sanitario illustrate nel corso dell’udienza del giudizio di parificazione del rendiconto generale 2025 della Regione Puglia, che si è tenuta a Bari, nella sede di piazza Gramsci della Sezione pugliese della Corte dei Conti, il gruppo degli 11 consiglieri regionali di “Fratelli d’Italia”, con una nota sono tornati a chiedere al neo governatore Antonio Decaro (Pd) l’istituzione di una Commissione speciale d’inchiesta sul deficit della Sanità, dichiarando: “Sentire le parole dei giudici della Corte dei Conti ci provoca una doppia reazione: una di sollievo, perché la cattiva gestione denunciata, specie in sanità, non era frutto di una nostra allucinazione, ma le nostre contestazioni sono riscontrate tutte nella relazione dei giudici contabili ed un’altra di rabbia, perché erano sprechi prevedibili, potevano essere evitati e quindi il salasso sui pugliesi, con l’aumento dell’Irpef, poteva non esserci”. Emblematico, per gli esponenti di Fdi, il caso dell’ospedale Covid nella Fiera del Levante, che – hanno ricordato i “meloniani” pugliesi – “abbiamo contestato quando si doveva ancora aprire (gennaio 2021)”, avendo previsto che i costi sarebbero aumentati vertiginosamente. Infatti, si ricorda inoltre nella nota, “la Corte dei Conti contesta i fitti per circa 2 milioni di euro, che ancora oggi si continuano a pagare per l’occupazione dei padiglioni (110mila euro al mese)”. E “per questo – hanno ribadito – Fratelli d’Italia, pur apprezzando il tentativo messo in atto da Decaro di istituire una task force per il controllo dei conti, tagliare poltrone dei cda, consulenti e carte di credito, chiede a gran forza l’istituzione di una Commissione d’inchiesta che analizzi ciò che è accaduto, soprattutto sotto il profilo della responsabilità politica, quella che ha permesso al centrosinistra di farsi una campagna elettorale spendendo e spandendo soldi in sanità”, oltre all’abolizione di sette agenzie regionali. Per poi concludere con la domanda: “I pugliesi devono pagare, ma hanno diritto o no di sapere per colpa di chi?”. A replicare a questa ennesima richiesta di Fdi è intervenuto il segretario e consigliere regionale del Pd pugliese, Domenico De Santis, che con una nota ha, a sua volta, dichiarato: “Mentre perfino il ministro della Salute si è accorto che lo stanziamento al Fondo sanitario nazionale è insufficiente, il centrodestra pugliese non smette i paraocchi della propaganda e anziché prendere atto, con onestà intellettuale, della situazione reale del Paese, non solo della Puglia, continua a puntare il dito contro il governo regionale”. “Stavolta, infatti, – ha rilevato inoltre De Santis – a lanciare l’allarme, dopo il presidente del Molise e gli assessori regionali alla Sanità di Basilicata e Veneto, tutte amministrate dal centrodestra, è lo stesso ministro della Sanità Schillaci, che chiede al collega che guida il dicastero dell’Economia, Giorgetti, più fondi per la Sanità”. “Servono – ha aggiunto il segretario pugliese dei dem – cinque miliardi l’anno, per il prossimo triennio, per garantire la tenuta del sistema sanitario nazionale. Se il rapporto fra spesa sanitaria effettiva e riparto del fondo sanitario non viene rimpinguato, il Sistema Sanitario Nazionale è a rischio, il diritto a curarsi delle cittadine e dei cittadini è in pericolo”. Però, – ha obiettato De Santis – “il centrodestra fa finta che sia una notizia il disavanzo in sanità che, giustamente, è stato evidenziato dalla Corte dei Conti”. Quindi, “ancora una volta, – ha continuato De Santis – diciamo al centrodestra pugliese: basta con la propaganda” e “ci auguriamo che il Governo, con senso di responsabilità, come sta facendo la Regione Puglia, che ha investito 35 milioni di risorse del Consiglio, oltre a 107 milioni del proprio bilancio, cercando di sfruttare in modo necessario il sistema e pesare il meno possibile sui cittadini e che il Governo trovi le risorse per garantire al Paese la sanità pubblica, che – ha concluso il segretario dei dem – è il bene più prezioso e fra i diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione”. In definitiva, il ping-pong tra centrosinistra e centrodestra sulle cause del deficit pugliese della sanità continua inesorabilmente a colpi di accuse e contro-accuse. Ma chi dovrebbe e potrebbe far davvero chiarezza ancora tace. “Usque tandem?” (ossia fino a quando?). Si chiedono, forse ormai un po’ annoiati, i tanti pugliesi che a breve si vedranno presentare il conto da pagare con l’aumento retroattivo dell’addizionare Irpef regionale.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 30 Luglio 2026