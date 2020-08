La corsa delle imprese: “Fondi terminati? Rimpinguare subito la dotazione”

Mezzogiorno d’Italia piagnone? Ma se i fondi sono quasi sempre a senso, anzi a fondo unico e se poi ci si mette di traverso la maledetta burocrazia…“Le risorse messe a disposizione attraverso l’avviso l’Avviso Titolo II capo 3 – liquidità Covid-19, pubblicato dalla Regione Puglia il 4 giugno scorso e rivolto alle piccole/medie imprese, sono terminate e, per questo, dal 24 è stata sospesa la presentazione delle domande di finanziamento. Questo per molte aziende pugliesi è un problema enorme perché hanno ancora difficoltà a reperire liquidità, dopo il blocco dovuto al lockdown. Perciò, faccio appello al presidente Emiliano e all’assessore alle Attività produttive perché trovino le risorse necessarie per aiutare tutte le aziende messe in difficoltà dalla chiusura forzata durante il lockdown”, spiega senza tanti giri di parole il consigliere pugliese del Piddì, Ruggiero Mennea, raccogliendo l’appello di molte aziende. “Se i fondi sono già terminati, ci sono molte imprese che non hanno completato l’iter procedurale per potervi accedere e questo anche perché ci sono stati ritardi nelle istruttorie da parte di alcune banche”, prosegue. “Sicuramente non è giusto che ci siano imprenditori rimasti esclusi a priori, che facevano affidamento su questa grande opportunità offerta dalla Regione Puglia per potersi risollevare. Sono certo che, attraverso la rimodulazione dei fondi a disposizione della Regione, si potranno individuare canali di finanziamento utili a consentire l’invio di altre domande. Come sono certo – conclude – che la risposta del presidente Michele Emiliano all’appello di tante aziende pugliesi non tarderà ad arrivare”. Insomma, siamo alle solite: forze politiche impegnate a sensibilizzare i governanti di turno sul grande tema delle sperequazioni a danno del sud Italia. Ministri, giornali, forze di governo e dell’opposizione formano un unico coro: destinare al Sud quanti più aiuti possibili del <<Recovery Fund>>. E ieri a Bari hanno rifatto eco le posizioni di Giorgia Meloni e dei suoi Fratelli d’Italia impegnati nella campagna elettorale per le prossime elezioni in Puglia, a fine settembre: la Meloni prosegue sulla stessa linea degli esponenti di tutti i partiti sulle risorse da destinare al Mezzogiorno, rincarando la dose: “giusti i soldi al Sud, ma siano per sempre”. Hai voglia a tornare alla carica il fronte meridionalista per portare al Mezzogiorno più finanziamenti che al Nord e al Centro. C’è chi dice che il Covid in pochi mesi abbia distrutto il 6% dei posti di lavoro al Sud e il 3,5% al Nord e che si prevede una ripresa più rapida nelle regioni settentrionali, con un +5,4%, rispetto a quelle del Mezzogiorno con +2,3%. Fatto sta che quegli stessi analisti dicono pure che il Nord ha perso 600mila occupati contro i 380mila del Sud e ha avuto un calo del PIL del 9,6% contro l’8,2% meridionale. Numeri che danno il giusto peso di una differenza storica tra Nord e Sud nel nostro Paese, economicamente e culturalmente; tornando alla ‘leader’ di FdI sul lungomare barese, per lei il prezzo pagato nel Mezzogiorno causa/Covid lo hanno pagato ad un lockdown generalizzato che, numeri alla mano, si sarebbe potuto evitare. In campo una fiscalità di vantaggio al Sud, resa permanente e non lungo un arco di pochi mesi. Troppo facile a dirsi, più difficile a farsi.

Francesco De Martino

