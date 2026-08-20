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La Corea del Nord lancia 10 missili balistici a corto raggio

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(Adnkronos) – La Corea del Nord ha lanciato "10 missili balistici a corto raggio dalla zona di Pyongyang". Lo riferisce all'Afp un funzionario dello Stato maggiore di Seul, in seguito a un altro allarme, lanciato da Tokyo, sul possibile lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord.  Sullo sfondo, il recente annuncio da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo a un suo incontro con il leader di Pyongyang, Kim Jong Un, entro la fine dell'anno.   
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Agosto 2026

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