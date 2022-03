La Confartigianato invia un pullman di aiuti umanitari

Partito due giorni fa da San Giovanni Rotondo un pullman di aiuti umanitari per l’Ucraina, dopo aver attraversato Italia, Austria, Ungheria e Slovacchia ha raggiunto ieri Korczowa, città al valico di frontiera terrestre tra Ucraina e Polonia.La missione umanitaria è stata organizzata da Confartigianato Foggia e guidata dall’associazione di Avezzano (AQ) ”Il sogno dei Bambini onlus” con la collaborazione della società “Fini Viaggi”, che ha messo a disposizione pullman e derrate alimentari.”Ringrazio tutti gli imprenditori per il supporto, in primis economico, che hanno subito dimostrato”- ha commentato Vincenzo Simeone, Presidente Provinciale di Confartigianato- “Un grazie particolare a Luigi Fini della “Fini Viaggi”, alla Presidentessa Margherita Saracino dell’associazione “Il sogno dei bambini Onlus”, che ha curato la parte amministrativa, e infine al Gruppo Sarni che nel viaggio di ritorno ha offerto il vitto nei suoi punti ristoro sulla A14 “- ha concluso Simeone- “come sempre, la Capitanata nelle difficoltà si riscopre generosa e solidale, ancor più in un momento di grande tensione internazionale”.Dopo 48 ore ininterrotte di viaggio, ieri mattina il pullman ha portato in Italia circa 40 profughi – che saranno ospitati in due strutture abruzzesi – e a breve Confartigianato Foggia darà il via ad un altro viaggio di solidarietà.

