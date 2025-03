“La Comunità al centro”, al via la rassegna culturale

Proseguirà anche nella primavera del 2025 (con appuntamenti dal 22 marzo al 3 maggio) la proposta culturale de “La Comunità al centro”, un progetto sostenuto e patrocinato dal Comune di Troia e animato da Attiv@Mentis, Teatri 35, Festival Troia Teatro, Unione Giovanile Troiana e dal Comitato promotore “I Rosoni di Puglia” per l’Unesco, fruttuosa rete di associazioni troiane che fondano nella squadra la forza del proprio operato e che negli anni hanno prodotto anche significative esperienze autonome per la crescita del tessuto cittadino.

Dialoghi, teatro e musica veicoleranno i percorsi di senso che la kermesse si propone di indagare, ovvero l’interazione tra luoghi, identità, usi e costumi: l’intreccio tra l’uomo e il suo habitat e gli scambi tra le culture.

Un dibattito che “La Comunità al centro”, attraverso il calendario di eventi gratuiti in programma, vuole creare anche con le altre realtà vive del territorio, così da consolidare le relazioni sociali attraverso la riflessione collettiva, ovvero uno degli obiettivi principali della rassegna che andrà in scena nei suggestivi spazi dell’Auditorium J.M. Martin, luogo pregno di storia, arte e cultura.

Si parte sabato 22 marzo, alle ore 20.30, con “Trapunto di Stelle”, concerto omaggio a Domenico Modugno, reinterpretato dai Radicanto (e dalla loro ricerca artistica), che con questo lavoro discografico conducono lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la poetica frizzante e carica di pathos di Modugno, rievocando un pezzo importante della storia e del costume dell’Italia dal dopoguerra ai giorni nostri: su tutto, la musica che disegna e confeziona vestiti nuovi e freschi con arrangiamenti originali per abitare le liriche senza età dell’indimenticabile cantautore di Polignano a Mare.

La rassegna chiuderà il 3 maggio con “Quanne la fèmmene”, divertente pièce di teatro-musica sulla figura della donna barese nell’immaginario collettivo, scritta e raccontata sul palco da Antonella Genga (celebre volto della sit-com di Telenorba “Mudù”), che nell’Auditorium J.M. Martin di Troia sarà accompagnata dal chitarrista Giuseppe De Trizio per la regia di Vito Signorile (tra i pilastri del teatro popolare in salsa barese).

Nel mezzo, altri interessanti appuntamenti, come i talk – con inizio alle ore 18.30 – condotti da Antonio Gelormini (Affaritaliani.it): il 6 aprile sul tema ambientale “La transizione ecologica comincia dal mio giardino” insieme ad Alfredo De Giovanni, geologo e autore di “Fatti albero” e “Puglia, le Bahamas dei dinosauri” (Erf Edizioni); il 12 aprile sul tema storico-artistico “Umberto Giordano – La forza di un patrimonio musicale autoctono” con Giandomenico Vaccari (regista, già direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli) a dialogare sulla figura del grande compositore foggiano.

Sono diversi, poi, gli spettacoli teatrali che animeranno la rassegna, tra cui Fantasme (29 e 30 marzo, ingresso ore 20, sipario ore 20.30): un laboratorio, cinque donne, le storie di tutte per squarciare il velo della violenza sulle donne. Il ricavato della rappresentazione (l’unica a ingresso su sottoscrizione) messa in scena del regista Francesco De Santis di Teatri 35 sarà devoluto a sostegno del progetto troiano contro la violenza di genere “Nessuna si salva da sola” per la realizzazione dell’opera d’arte permanente “Ali di Libertà” del maestro Pino di Gennaro.

Il 5 aprile, inoltre, calcherà il palco il Liceo Idéale Tunis con la pièce “Dalla tua finestra alla mia”, diretta e adattata da M. Khaled Ferjani.

“Con grande entusiasmo e orgoglio – afferma il sindaco di Troia, Francesco Caserta – annunciamo l’avvio della rassegna culturale ‘La Comunità al centro’, un’iniziativa che svela l’importanza della cultura quale strumento di coesione e crescita per la nostra comunità. Questi eventi rappresentano una straordinaria opportunità per tutti i cittadini di partecipare a momenti di condivisione, riflessione e arricchimento culturale. L’obiettivo – continua il primo cittadino – è promuovere la partecipazione attiva e il dialogo tra le diverse generazioni e realtà del nostro territorio, facendo della cultura un elemento fondamentale per il benessere collettivo. Invito tutti a prenderne parte, perché la cultura è davvero al centro di una comunità che cresce insieme e guarda al futuro con speranza e responsabilità”.



Pubblicato il 18 Marzo 2025