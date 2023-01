La commedia di Eduardo De Filippo “Ditegli sempre di sì”

Per la stagione teatrale organizzata dal Comune di Foggia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, sabato 28 e domenica 29 gennaio, Carolina Rosi, Tony Laudadio e Nicola Di Pinto portano in scena al Teatro Giordano la celebre commedia di Eduardo De Filippo “Ditegli sempre di sì” (sipario, rispettivamente ore 21.00 e ore 18.00).

Sempre nell’ambito della stagione teatrale, lo spettacolo “Preludes”, previsto per i giorni 1 e 2 aprile, è stato ri-programmato per giovedì 13 e venerdì 14 aprile (alle ore 21.00), sempre al Teatro Giordano.

“Ditegli sempre di sì” è uno dei primi testi scritti da Eduardo, un’opera vivace, colorata il cui protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione. In “Ditegli sempre di sì” la pazzia di Michele Murri è vera, infatti è stato per un anno in manicomio e solo la fiducia di uno psichiatra ottimista gli ha permesso di ritornare alla vita normale. Michele è un pazzo tranquillo, socievole, cortese, all’apparenza l’uomo più normale del mondo, ma in verità la sua follia è più sottile perché consiste essenzialmente nel confondere i suoi desideri con la realtà che lo circonda; eccede in ragionevolezza, prende tutto alla lettera, ignora l’uso della metafora, puntualizza e spinge ogni cosa all’estremo. Tornato a casa dalla sorella Teresa si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi secondo i quali è stato rieducato in manicomio; tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo? E qual è la realtà vera?

