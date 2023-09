La chef stellata: “Camilla a tavola? Una persona semplice”

(Adnkronos) – La Regina consorte Camilla "è una persona semplice, che mangerebbe qualsiasi cosa le venisse proposta". Parola di Angela Hartnett, una delle poche chef stellate britanniche, che lo scorso anno, poco dopo essere stata insignita dell'Ordine dell'Impero Britannico, ha avuto l'onore di cucinare per la di lì a poco regina. L'importante, spiega in un'intervista al Mirror l'allieva della star di Hell's Kitchen Gordon Ramsay, è che non si tratti di cibo troppo elaborato: "È stato fantastico cucinare per Camilla. Era davvero rilassata e alla mano, una donna adorabile e un'ottima moglie per il re", ha aggiunto la cuoca. Qual è dunque un pasto degno di una regina? "Niente di particolare – risponde la Hartnet – Camilla era come tutti gli altri ospiti per cui ho cucinato: qualunque cosa le si prepara, lei la gradisce. Penso che quando arrivi a una certa età, senza ovviamente essere scortese, e se, come lei, hai tanti impegni, mangerai tutto ciò che è semplice e non elaborato". Insomma, Camilla è una persona non diversa dalla gente comune, a detta della chef. E non solo in fatto di cibo: "Abbiamo parlato di Jack Russell, perché lei ne ha uno e anch'io. E quando l'anno scorso ho smarrito la mia Betty, Camilla si è informata se fosse stata ritrovata. E in seguito l'ha anche incontrata". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Settembre 2023