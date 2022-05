Giovedì 19 maggio 2022, alle ore 18:00 nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti, in via Arpi 152 a Foggia, si terrà la presentazione del volume “La Capitanata tra rivoluzione e restaurazione, 1820-1830” di Giuseppe Clemente, dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano.Il saggio, alla luce delle più recenti ricerche archivistiche, mette in evidenza il notevole contributo dato ai moti del 1820-1821 dai carbonari della Daunia e restituisce alla memoria collettiva l’intensa attività cospirativa messa in atto nella dura repressione borbonica (che durò fino al 1830) da “empi soggetti” e “facinorosi sicari”, che chiedevano un governo costituzionale sul modello di quello previsto dalla Costituzione di Cadice del 1812.Alla presentazione, terzo appuntamento del nuovo ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione e intitolato “La Storia in Capitanata tra moderna e contemporanea”, prenderanno parte il presidente Aldo Ligustro, il direttore dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Carmine Pinto, e l’autore.Ingresso in sala libero fino ad esaurimento dei posti, mascherina FFP2 obbligatoria.

Condividi sui Social!