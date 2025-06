La canzone napoletana protagonista del prossimo concerto

C’è un feeling particolare tra la canzone napoletana e storia della cultura e del costume italiano. Idee musicali di origine popolare su cui si è costruita una scuola importante e riconosciuta, che ha trovato proseliti ed estimatori in tutto il mondo. Sarà questa “anima” il filo conduttore dell’evento “La canzone napoletana” in programma a San Severo il 29 giugno 2025 (ore 20.30, cortile Chiesa della Libera) con protagonisti il soprano Martina Saviano e il pianista Luigi Giachino (sue anche le trascrizioni). Il recital rientra nel cartellone della Stagione Concertistica 2025 dell’Associazione Amici della Musica di San Severo guidata alla prof.ssa Gabriella Orlando.

Il programma di sala contempla melodie dei più grandi autori della musica napoletana e si articolerà lungo un percorso storico e culturale. “Si tratta di una forma e soprattutto un linguaggio – commenta la presidente Orlando – che affonda le proprie radici nella Villanella cinquecentesca, per svilupparsi attraverso i secoli fino alla prima metà dell’Ottocento. ‘Te voglio bene assaje!’, sorta di manifesto della canzone napoletana data, infatti, 1835 ed è così importante da essere stata attribuita erroneamente a Gaetano Donizetti. Il concerto è una piccola storia del genere, dal 1835 al 1996, visto come elemento caratterizzante e coesivo del nostro Paese”.

MARTINA SAVIANO – Intraprende lo studio del canto lirico al Liceo musicale di Palermo, diplomandosi col massimo dei voti. In seguito studia al Conservatorio di Trapani con Ugo Guagliardo e consegue la laurea triennale all’età di 20 anni con la votazione di 110/110 con lode e menzione. Viene coinvolta in numerose produzioni. Con l’Accademia di alto perfezionamento del teatro Carlo Felice debutta nell’opera Rita di Donizetti. Nell’agosto 2023 è selezionata dalla “Andrea Bocelli” Foundation per prendere parte alla masterclass di alto perfezionamento tenuta da Serena Gamberoni e Davide Cavalli. Debutta nel ruolo di Frasquita nella Carmen di Bizet all’Anfiteatro di Terrasini e al Teatro Antico di Taormina. Viene coinvolta nel concerto del tenore Francesco Meli Omaggio a Puccini 100 presso il Théatre des Variétés di Monaco, nel concerto Musica e vita in onore del tenore Francesco Meli e del soprano Serena Gamberoni presso il ridotto del Teatro comunale di Ferrara e nel concerto in occasione dell’onorificenza Croce di San Giorgio a Francesco Meli presso il Teatro Carlo Felice di Genova. Ha debuttato nel ruolo di Serpina in “La Serva padrona” di Pergolesi con la regia di Marina Bianchi e nel ruolo di Galatea nel “Pigmalione” di Donizetti con la regia di Fabio Sparvoli presso il Teatro della Gioventù di Genova. Ha vinto il 24° Concorso nazionale di esecuzione musicale Riviera Etrusca. Ha partecipato a numerose masterclass con Serena Gamberoni, Francesco Meli, Davide Cavalli, Leo Nucci, Francesca Sassu, Elizabeth Norberg-Schulz, Eva Mei, Riccardo Zanellato, Michele d’Elia, Alessio Pizzech, Fabio Sparvoli e Davide Garattini Raimondi



Pubblicato il 6 Giugno 2025