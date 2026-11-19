(Adnkronos) –

La campionessa mondiale di maratona in carica, Peres Jepchirchir, è stata squalificata per tre anni per doping. Lo ha reso noto l’Athletics Integrity Unit (AIU), in quello che rappresenta l’ennesimo colpo alla reputazione dell’atletica keniota. La trentatreenne Jepchirchir, atleta pluridecorata e vincitrice dell’oro olimpico ai Giochi di Tokyo 2021, è stata sospesa in seguito alla rilevazione, in un campione prelevato fuori competizione, di tracce di Epo, una sostanza dopante che aumenta le prestazioni ematiche. L’AIU ha confermato una squalifica di tre anni, con decorrenza dal 20 ottobre. Anche altri due atleti kenioti sono stati squalificati. Veronica Loleo, medaglia d’argento nella mezza maratona ai Campionati mondiali di corsa su strada del 2026, ha ricevuto una squalifica di tre anni per la stessa violazione. Ronald Korir, quarto classificato alla maratona di Berlino del 2023, è stato invece squalificato per sei anni, non essendo riuscito a fornire spiegazioni in merito ad alcune anomalie riscontrate nel suo passaporto biologico.

Si aggiungono a un elenco di oltre 140 atleti kenioti -tra cui l’attuale detentrice del record mondiale di maratona femminile, Ruth Chepngetich- che dal 2017 sono stati sospesi o squalificati dall’AIU. “Negli ultimi cinque anni le autorità keniote hanno compiuto notevoli progressi nella lotta al doping, ma questi casi dimostrano che c’è ancora molta strada da fare”, ha dichiarato in un comunicato Brett Clothier, amministratore delegato dell’AIU. Secondo quanto riferito dall’AIU, il campione che ha portato alla squalifica di Jepchirchir era stato prelevato in Kenya prima della sua vittoria alla maratona di Sydney, avvenuta ad agosto. Jepchirchir vanta una carriera di grande successo: è stata detentrice del record mondiale di mezza maratona, ha vinto quattro volte le “World Marathon Majors” e ha trionfato, tra le altre, nelle maratone di Londra (2024), Boston (2022) e New York (2021). La decisione di World Athletics di assegnare a Nairobi i campionati del mondo del 2029 porterà probabilmente a una maggiore attenzione verso le politiche antidoping della nazione dell’Africa orientale.

“Le squalifiche rappresentano un duro colpo per il nostro attuale impegno nella lotta al doping. Danneggiano la nostra integrità nazionale e il nostro orgoglio come Paese”, ha dichiarato Peninah Wahome, a capo dell’Agenzia antidoping del Kenya (ADAK). “La scelta di ricorrere al doping è una decisione individuale dell’atleta; non dobbiamo condannare tutti gli sportivi. Il fatto che alcuni siano stati scoperti dimostra che stiamo facendo buoni progressi; continueremo a tutelare gli atleti ‘puliti’, pronti a difendere l’immagine del Paese”, ha affermato ai microfoni dell’AFP. Il mese scorso, il Kenya ha ricevuto una visita di tre giorni da parte dell’Agenzia mondiale antidoping (Wada); il presidente dell’agenzia, Witold Banka, ha esortato il Paese ad adottare una politica di tolleranza zero nei confronti del doping. “Il Kenya si definisce con orgoglio la ‘casa dei campioni’. Ma affinché questa casa rimanga rispettata e credibile, deve essere anche ‘pulita’”, ha sottolineato Banka.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026