La Camera di Commercio di Foggia presenta il proprio Living Lab

La Camera di Commercio di Foggia metterà a disposizione delle piccole e medie imprese un nuovo spazio nel quale sperimentare tecnologie innovative e acquisire le competenze necessarie per affrontare la trasformazione digitale. Si tratta del Living Lab realizzato nell’ambito del progetto europeo Companies4Tomorrow (C4T), che punta a ridurre il divario tecnologico e a favorire l’introduzione di nuove soluzioni nelle attività aziendali. La struttura sarà presentata mercoledì 18 novembre, nella sede dell’ente camerale in via Michele Protano 7, a Foggia. I lavori inizieranno alle 10 con una conferenza stampa e l’illustrazione della struttura a cui seguirà una dimostrazione pratica degli strumenti e dei servizi destinati alle imprese. All’appuntamento sono attesi rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale. Companies4Tomorrow è inserito nel programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, finanziato dall’Unione Europea per favorire la cooperazione tra i territori dei due Paesi. Il progetto ha un budget complessivo di 1.576.383,45 euro e una durata di 24 mesi. L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle Organizzazioni di Supporto alle Imprese, trasformandole in punti di riferimento per l’innovazione e per lo sviluppo delle tecnologie legate all’Industria 4.0. Il percorso punta a favorire l’introduzione di strumenti ICT avanzati e a creare un collegamento tra ricerca accademica e applicazioni aziendali. Il partenariato internazionale è guidato dall’Università del Peloponneso. Per la Grecia partecipano anche la Regione della Grecia Occidentale e la Camera di Commercio di Zante; per l’Italia sono coinvolte Unioncamere Calabria, la Camera di Commercio della Basilicata e la Camera di Commercio di Foggia. Nel complesso sono 54 le imprese coinvolte tra Italia e Grecia. In provincia di Foggia hanno aderito alla manifestazione di interesse Coop. Emmaus, Prima Bio, I Buoni Sani Srl, World Office, Fattoria Rovello e Sunlive Consulting Srls. Tra gli ostacoli individuati nel percorso figurano la scarsa conoscenza dei vantaggi delle tecnologie 4.0 e i costi elevati per l’acquisto di hardware e software avanzati. Per rispondere a queste difficoltà è stata sviluppata una rete di Living Lab, accompagnata da percorsi di aggiornamento, microcorsi e laboratori destinati a rafforzare le competenze già presenti nelle imprese. Le attività integrano quelle del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio, che offre valutazioni sul livello di maturità tecnologica e orientamento sulle nuove soluzioni. Attraverso il Living Lab, le imprese potranno accedere a un audit sulla maturità digitale e sociale, con una valutazione delle competenze e dell’impatto ESG.I laboratori consentiranno di testare senza costi tecnologie come intelligenza artificiale, blockchain, Internet of Things e realtà aumentata e virtuale. Sono inoltre previsti percorsi di upskilling e reskilling attraverso una piattaforma di apprendimento adattivo, in grado di modulare i contenuti formativi sulla base delle esigenze delle singole aziende. Il progetto comprende anche i Collaboration Hubs, occasioni di confronto tra imprese, università e centri di ricerca per trasformare i risultati scientifici in soluzioni applicabili sul mercato. Grazie alla rete internazionale e alle collaborazioni territoriali, tra cui quella con l’Università di Foggia, le PMI potranno usufruire di analisi, formazione pratica e assistenza specialistica. I servizi sono gratuiti e disponibili su richiesta.



Pubblicato il 14 Novembre 2026