La Cambogia accusa la Thailandia: “Intensificati i bombardamenti”

(Adnkronos) – La Cambogia ha accusato oggi la Thailandia di aver "intensificato i bombardamenti" nella mattinata nella provincia nordoccidentale di Banteay Meanchey, mentre i due Paesi sono in trattative per porre fine al conflitto frontaliero. "Dalle 6:08 alle 7:15, l'esercito thailandese ha schierato aerei da combattimento F-16 per sganciare non meno di 40 bombe, intensificando i bombardamenti nella zona del villaggio di Chok Chey", ha dichiarato in un comunicato il ministero della Difesa cambogiano. I media thailandesi intanto hanno accusato le forze cambogiane di aver lanciato attacchi massicci durante la notte lungo il confine nella provincia sudorientale di Sa Kaeo, dove – affermano – diverse case sono state danneggiate dai bombardamenti. Mercoledì Cambogia e Thailandia hanno avviato colloqui della durata prevista di quattro giorni per porre fine agli scontri. L'incontro si tiene presso un posto di frontiera nella provincia thailandese di Chanthaburi.  
Pubblicato il 26 Dicembre 2025

